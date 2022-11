– Sokéves kereskedelmi és értékesítési tapasztalatomat öszzegyúrva hoztam létre egy olyan üzlethálózatot, ahol a vásárlók gyakorlatilag „mindent” megtalálnak – idézi fel Molnár Ádám, a Mr. Minden Group Kft. tulajdonosa. – A Mr. Minden vegyeskereskedésben a lakossági használati cikkek értékesítése mellett professzionális felhasználásra is tartunk tisztítószereket, barkácsgépeket, szerszámokat, csavarokat, kötőelemeket és építőanyagokat – ismerteti a cégvezető.

Bármit beszereznek

Az üzlet széles palettán mozog a termékkínálatot illetően, így a vásárlók és a céges partnerek minden igényét egy helyről ki tudják szolgálni. A boltban lévő termékek mellett a bőséges kínálatban megtalálhatók a telephelyen többek között az építőanyagok is. Az alaptermékektől kezdve kaphatók az építőipar minden szakágához szükséges alap- és speciális anyagok, valamint kiegészítőik. A sokéves tapasztalat birtokában ki tudnak szolgálni mindenféle szakirányt az építkezésben az alapozástól elkezdve egészen az épület kész állapotáig, legyen szó cementről, gipszkartonról, csemperagasztóról, fugáról, festékről, falazóhabarcsról, vakolóanyagról, kül- és beltéri festékekről, vakolatokról vagy akár vas- és faanyagról. Mindezek mellett a víz-, gáz-, fűtés és villamossági, világítástechnikai anyagok széles kínálata is megtalálható az üzletben kedvező árakon.

– Az építőanyagok és kiegészítőik forgalmazása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a munkaruházatra és munkavédelemre is, ahol szintén folyamatosan bővül a kínálatunk. A munkavédelem több formában található meg a védősisakoktól kezdve a szemüvegeken és fülvédőkön át egészen a zuhanásgátlókig, és széles kínálatot mutatunk be a kesztyűk terén is – sorolja a kínálatot. Kitűnő minőségű termékek közül válogathatnak a vásárlók a nadrágok, pulóverek, kabátok vagy éppen a lábbelik között. Nemcsak az építőipar, hanem bármilyen szakma munkaruházatában segítséget tudnak nyújtani magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt.

Bővülő kínálat

– Termékskálánkat folyamatosan bővítjük minden téren, és kiemelt figyelmet szentelünk a speciális vásárlói igények kielégítésére, új termékek beszerzésére. Több mint száz beszállítóval rendelkezünk – hangsúlyozza a cégtulajdonos. – Fontos számunkra a kivitelezőkkel való szoros kapcsolattartás, és az egyéni vásárlók részére nyújtott tanácsadás, segítve eligazodásukat az építőanyagok széles palettáján. Partneri kapcsolat létrejöttekor egyedi szerződést kötünk saját fizetési konstrukcióval, egyedi árakkal. A megrendelt termékeket saját autóinkkal helyszínre is szállítjuk igény szerint, rövid határidőn belül, díjmentesen. Koncepciónk lényege, hogy a vásárlóink egy helyen megtaláljanak mindent a lehető legjobb árakon. Közösségi szerepvállalással honoráljuk azt a rengeteg bizalmat és hitet, amit vevőinktől, megbízóinktól kapunk. Többek között a Miskolci GYEK-et és a környékünkön lévő óvodákat és rendezvényeket mindig jó szívvel segítjük, támogatjuk – emelte ki Molnár Ádám.