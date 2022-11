Ilyenkor egy megbízható működésre képes daraboló használatára van szükség, amivel bármit el tudsz vágni. Egy ilyen készülékkel nemcsak falemezeket tudsz kisebb darabokra aprítani, hanem akár a fémből vagy betonból készített szerkezeteket is.

Ha szeretnél a birtokodban tudni egy ilyen gépet, akkor figyelmedbe ajánljuk az Állványbázis.hu darabológépek menüpontját. Itt a Hikoki japán piacvezető cég által gyártott változatokat találod, amik már számtalanszor bizonyították a kiválóságukat.

Szeretnél többet is megtudni ezekről a munkaeszközökről? Akkor olvass tovább, most ugyanis elmondunk minden fontos tudnivalót róluk! Először is arról lesz szó, hogy milyen feladatokra tudod használni őket, illetve milyen fajtáik vannak. Végül pedig felhívjuk a figyelmedet egy nagyon fontos dologra. Lássuk!

Mire tudod használni a darabológépet?

A darabológépek kifejezetten a stabil, nagy ellenálló képességgel rendelkező anyagok, szerkezetek vágására lettek kifejlesztve. Ezt a feladatot ugyanis semmilyen másik munkaszerszámmal nem tudjuk megoldani.

Jó szolgálatot tesz, amikor például fel akarjuk vágni a csempéket vagy más burkolóelemeket. Nemcsak ezeket a kisebb elemeket tudjuk darabolni vele, hanem a téglából, betonból, kőből épített szerkezetek darabolásakor is a segítségünkre van.

Milyen fajtái vannak?

A darabológépeknek több fajtája is létezik attól függően, hogy pontosan milyen kialakítással rendelkeznek, és milyen feladatokra tudjuk használni őket. Vannak, amiket kifejezetten a téglafalak vágására lehet használni, de alkalmasak a burkolatok vágására is. Ezeket falvágóként találod meg a webshopok kínálatában. Ezenfelül vannak multifunkciós darabológépek is.

Ami a működési elvüket illeti, a benzinmotoros változatok mellett egyre elterjedtebbek az elektromos típusok. Ezek ugyanis sokkal csendesebben működnek, nem füstölnek, és a kisebb súlyuknál fogva könnyebben kézben tarthatóak.

Mire figyelj a használatakor?

Mivel a gépek működés közben rezgést bocsátanak ki, ezért nagyon fontos, hogy stabilan tartsd őket a kezedben! Munkavégzés közben pedig használj védőfelszerelést! Mindenképp legyen rajtad egy megfelelő védelmet biztosító álarc, a vágás során ugyanis lehetnek felpattanó részecskék, amik komoly sérüléseket okozhatnak.

Bízunk benne, hogy most már nem kérdés számodra, hogy miért is annyira hasznos építőipari gép a daraboló. Rendkívül sokoldalúan lehet használni, hiszen tulajdonképpen bármilyen anyagból készült tárgyakat, szerkezeteket el tudunk vágni vele. Ráadásul több fajtája is van, így azt tudod használni, ami az adott feladat esetében a leggyorsabb eredménnyel tud szolgálni.

(PR-cikk)