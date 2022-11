Az elmúlt évek nehézségei a rendszerváltás időszakának nehézségeivel állíthatók párhuzamba, amikor megyénkben teljes iparágak, mint a kohászat vagy a bányászat megszűntek, és több ezer munkás vesztette el állását, tíz százalék feletti volt a munkanélküliség.

Miért hasonlítom össze e két időszakot? Mert most is komoly problémákkal kell megküzdenünk: a 2019-ben megjelent koronavírus-betegség a rá következő két évben világjárványként állította meg a normális életet, majd szomszédunkban háború tört ki, és ha ez még nem lenne elég, Brüsszelben olyan döntéseket hoznak, melyek – finoman fogalmazva – nem segítik hozzá a tagállamokat és magát az Európai Uniót céljai eléréséhez.

Nekünk országunk fejlődése és polgáraink jóléte az elsődleges cél.

Szent-Györgyi Albert 1970-ben kiadott esszégyűjteményében így írt: „Az ember történelme során először képes valóban élvezni az életet, először nem kell rettegnie a hidegtől, éhségtől és betegségektől. Most először tudja kielégíteni összes alapvető igényét. De történelme folyamán ugyancsak most először képes arra is, hogy egyetlen csapással elpusztítsa önmagát...”

Azt gondolom, világos e sorok jelentése. Így, ebben a környezetben kell működtetni cégeket, vállalatokat, a megye, az ország iparát, mezőgazdaságát, ahogy a közszolgáltatásait és közigazgatását is.

Ezzel a háttérrel felértékelődnek az elmúlt időszak eredményei. Ezek közül kettőt idézek. A megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2021 első fél évében 194,4 milliárd forint értékű beruházást valósítottak meg. Ennél nagyobb összegben a fővárosban és Pest megyében voltak fejlesztések. A megye ipari telephelyein a tavalyi év első fél évében volumenében 27%-kal több termelési értéket állítottak elő, ami az országos egytizede volt (egy évvel korábban 8,5%). Ennél nagyobb termelési értéket Győr-Moson-Sopron és Pest megyében állítottak elő. A számok önmagukért beszélnek. Mindebben nagy szerepet játszott a magyar kormány és a megye befektetésösztönző tevékenysége. A megyei önkormányzat az előző fejlesztési ciklusban a rendelkezésre álló TOP-os 137 milliárd forintos forrás 60 százalékát gazdaságfejlesztésre fordította. Ebbe beletartozott a 10,7 milliárd forint összköltségvetésű miskolci és megyei paktum, amely 5 év alatt 8500 fő képzési, munkabér- vagy munkába járási támogatásához és több mint 6000 munkahely megtartásához járult hozzá.

Ugyancsak TOP-os forrásból, 13 milliárd forint értékben fejlesztettük a megye iparterületeit, hogy olyan üzleti környezetet alakítsunk ki, ahol a piaci körülményekhez képest kedvezőbb feltételek mellett tudnak dolgozni vállalkozások, vállalatok.

Fontos megemlíteni az utóbbi évek legnagyobb megyei infrastrukturális fejlesztését, a tavaly átadott Miskolc–Tornyosnémeti közötti M30-as autópályát, amely közel 3 millió lakosú régiós gazdaságot is összekapcsolt. Úgy gondoltuk, a gazdaság és a foglalkoztatás mellett elengedhetetlen a lakókörnyezet, a szabadidős létesítmények fejlesztése, a magasabb színvonalú lakossági szolgáltatások biztosítása. Ezért száz bölcsőde felújításához járultunk hozzá, 3 milliárd forintot fordítottunk orvosi rendelők, egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére, 161 kilométerrel növeltük a kerékpárút-hálózat hosszát, valamint – szintén TOP-os keretből – a megye 16 városában 24,5 milliárd forintból zöldültek ki terek, parkok, sétautak.

Olyan környezetben élünk és érünk el eredményt, ahol bőven voltak és – minden jel arra mutat – lesznek is nehézségek. Ezért felkészülten várjuk az előttünk lévő időszakot.

A megyei önkormányzat kidolgozta a megye fejlesztési tervét, a TOP Plusz alapját. Ehhez 2020-ban több mint 2000 projektötletet rögzítettünk, amely kijelölte a fejlesztés irányait. Így újulhatnak meg orvosi rendelők, bölcsődék vagy lakossági szolgáltatások.

Ezek mellett nagy hangsúlyt helyezünk a természeti adottságokra épülő turisztikai-gazdasági beruházásokra, a megújulóenergia-termelés és -felhasználás növelésére vagy a csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítésére. A TOP Pluszból folytatjuk a foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztést, erről szól az új Paktum, a maga 6,539 milliárd forintos európai uniós támogatásával, és folytatjuk befektetésösztönzési tevékenységünket is.

Sorolhatnám eredményeinket, jövőre vonatkozó terveinket, ehelyett inkább összegzem, és azt mondom: az út, amin elindultunk, jó.

Feladatunk a jó úton maradni. Mert az elmúlt 10 évben rekordmennyiségű és életminőségünket is javító fejlesztésekkel találkozhattak a megyében élők. A következő tíz évben pedig arra törekszünk, hogy felülmúljuk eddigi eredményeinket.

Bánné dr. Gál Boglárka

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés

elnöke