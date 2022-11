„A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és a környezetében élők egészségét!” Olvashatjuk a cigarettás dobozokon, de vajon belegondolunk, hogy mit is jelent ez pontosan? Azt már tudjuk, hogy a dohányzás során keletkező füst károsítja a dohányzók és a körülöttük állók egészségét. Azonban a problémát nem csak a cigi füst okozza, ott van a csikk is, ami hiába tűnik jelentéktelennek mérete miatt, hatalmas károkat okoz a tágabb környezetünkben.

A problémát a csikkekben található füstszűrő okozza, amelynek célja a kátrány hatékony megszűrése. Füstszűrőnek a papírhengerbe csomagolt filtert nevezzük, aminek nagy része műanyagból, egészen pontosan cellulóz-acetátból áll és az ebből kioldódó vegyületek akár 1000 liter vizet is képesek beszennyezni. Ezen túl az is nehézséget jelent, hogy átlagos lebomlási idejük 10-15 év is lehet.

Évente kb. 4500 milliárd csikk végzi a szemétben vagy az utcán. Az ilyen módon magára hagyott csikkek nagy része bekerül a csatornákba, onnan pedig egyenes út vezeti őket az élővizekbe, így a legtöbbjük az óceánokban köt ki. A csikkből kioldódó nehézfémek az élőlények szervezetében felhalmozódhatnak, és így komoly veszélyt jelentenek a vízi ökoszisztémákra. Ezen kívül a csikket sok állat összetéveszti a táplálékkal, így a szervezetükbe jutva halált is okozhat.

Az erdőben szétdobált cigarettavégek még el nem nyomott állapotukban sokszor okoznak erdőtüzeteket, ezen kívül pedig jelentősen csökkentik a táj esztétikai értékét, illetve a kioldódó mérgező anyagok itt is komoly szennyezést okoznak a talajba jutva.

A dohányosok egy jelentős része társadalmilag elfogadottnak tartja a csikkek elpöckölését, így ez az egyik leggyakoribb szemetelési forma világviszonylatban. Megoldást jelenthet azonban az újrahasznosításuk, ez azonban még várat magára, hiszen nincs erre megfelelően kiépített rendszer, amely gondoskodna arról, hogy megfelelő gyűjtés mellett új termékek készülhessenek belőlük. Azonban az elmúlt években megjelentek az első törekvések, úgy, mint az Európai Unió által megfogalmazott jogszabály, amely előírja, hogy csökkenteni kell a fogyasztás utáni, közvetlenül a környezetbe dobott, műanyagot tartalmazó szűrővel ellátott dohánytermékek hulladékából származó jelentős környezeti hatást. Az uniós tagállamoknak a cél eléréséhez intézkedések széles körét kell foganatosítaniuk, amelyet a fenntartható, újrahasznosítható, lebomló alternatívák fejlesztésével, új innovatív megoldások bevezetésével lehet elérni. Meg kell említenünk, hogy napjainkban már a legtöbb ember tisztában van a dohányzás súlyosan egészség romboló hatásával, így egyre kevesebben választják ezt a káros szenvedélyt világszerte, azonban még így is közel 1,3 milliárd ember él vele.

Mit tehetnek a dohányosok, hogy a csikkek ne szennyezzék bioszféránkat? Ne dobják el! Jelenleg Magyarországon nem megoldott az újrahasznosítása, mégis a legjobb választás az, ha eloltásukat követően bedobják a szemetesbe. Apropó melyik szemetesbe szabad dobni a csikket? A vegyes hulladékot tartalmazó kukába.

A ténylegesen környezetbarát működés megvalósításához elengedhetetlen a megfelelő szakember utánpótlás, amely környezetmérnök képzési lehetőség keretein belül elérhető a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán.

Fóris Ildikó, PhD hallgató

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet