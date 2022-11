A 2019-es nyitást követően szigorúan szabályozott keretek között zajlik a szerencsejáték szervezés a kaszinóban.

A miskolci terem különlegessége, hogy a közel 800 négyzetméteres játékterületen a nyerőgépek mellett számos élőjáték asztal van: rulett, Black Jack és Ultimate Texas Hold’em póker. Ami pedig az országban is egyedülálló, hogy a vidéki kaszinók között itt van a legnagyobb pókerterem, 11 asztalon lehet játszani.

Fotós: Kalman Attila

– A nyitás óta tovább bővítettük a palettát, hiszen az élő asztalok mellett jelenleg 96 játékhellyel rendelkezünk – emelte ki Gazdóf Barnabás igazgató, aki hozzátette:

– A pandémiát követően ebben az évben sikerült fokozatosan helyre rázódnunk. Ez igaz a munkatársaink és a vendégek létszámára is, mindkettőben „utolértük” a járvány előtti állapotokat. Nagy örömünkre ismét sokan látogatják a kaszinót, egyre népszerűbb a hely és nem csak a helyiek között, hanem a régióban is hírünk ment, 100 kilométeres körzetből vonzzuk be a játékosokat. Úgy tapasztaljuk nagy igény van rá, hogy ilyen elegáns környezetben, ilyen magas színvonalú kiszolgálás és szakértő játékmesterek mellett játszhassanak a vendégeink. Az itt dolgozó kollégáink egy nemzetközi sztenderdnek megfelelő képzést kapnak, és a megszerzett tudásukkal bárhol megállhatják a helyüket szerte a világban. Egy korábbi tervünk is egyre intenzívebben valósul meg, hiszen a pókerversenyeink száma és azokon résztvevők létszáma már országos szinten is elismerésre méltó. Ennek egyik alapja a havonta egyszer megrendezendő, 10 millió forint garantált összdíjazású tornánk. Vannak visszatérő nevezőink erre az eseményre például Szlovákiából és Erdélyből is, természetesen a szépszámú hazai induló mellett mert ez az összeg azért már megmozgatja a hazai játékosokat is szerte az országból.

Gazdóf Barnabás az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, a kaszinóhoz kapcsolódó programra is büszke.

– Már a nyitáskor eltökélt szándékunk volt, hogy Miskolc kulturális életéhez is hozzátegyünk, ezért havi rendszerességgel nívós rendezvényeket is szervezünk a Tropicana Casino VIP színpadán.

– A fellépőkkel is üde színfolt kívánunk lenni, az igényes szórakozás helyeként összekötve a játékot a kultúrával. Neves előadókat hívunk meg hónapról-hónapra: volt már színpadunkon Charlie, Pataky Attila, Bangó Margit, a fiestás Csordás Tibi, október elsején a születésnapi partynkat pedig Korda György és Balázs Klári fellépése koronázta meg. Akik benne vannak a pókerban tudják, hogy a művész házaspárnak nagyban köszönhető Magyarországon a játék népszerűsége, népszerűsítése. Ezen a rendezvényen pedig még egy nagyon fontos feladata volt fellépőinknek, hiszen a születésnapon kisorsoltuk a nyári promóciónk keretében a Miskolc Motor’s és a Novomatic Magyarország Kft-vel közösen meghirdetett Mini Coopert. Gyuri bácsi közjegyző jelenlétében húzta ki, majd Klárika bemondta a győztest, aki a miskolci Takács Balázs lett, és jelen is volt a partyn, úgyhogy minden stimmelt.

Fotós: Kalman Attila

– A következő műsor egy jelmezes-beöltözős hallowen party volt, ahol a „vérfagyasztó” hangulatról az Irigy Hónaljmirigy gondoskodott. November 25-én pedig Csepregi Éva lesz a Tropicana Casino VIP fellépője. Volt egy fantasztikus gatsby-partynk is, ahol az 1920-as évek amerikáját idéztük meg a miskolci éjszakában. A közönség abszolút partner volt, nagyon sokan a kornak megfelelő öltözetben jelentek meg és szórakoztak, játszottak együtt.

Fotós: Kalman Attila

– Úgy gondolom, hogy a pozitív visszajelzések megerősítenek minket abban, hogy jó úton haladunk, hiszen van igény mindarra, amit csinálunk, hiszen a játék mellett igényes szórakozást tudunk nyújtani.

(PR-cikk)