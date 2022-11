Az ATInox a jórészt céges vásárlói után most már a lakossági felhasználóknak is szeretne kedvezni, ezért az eddigi rozsdamentes termékskálát kibővítve most már elérhetőbb áron hozzáférhető szénacél alapanyagokból is gyártanak kapukat, kerítéseket, korlátokat, vagy bármilyen szerkezetet a kívánt felületkezeléssel.

Kibővült portfólió

Folyamatosan kapunk felkéréseket szénacél szerkezetek gyártására, amelyeket eddig csak elvétve vállaltunk el. Azonban igazodva a piaci helyzethez, a portfóliónk kibővítésével megteremtettük a gyártási feltételeit annak, hogy szénacél szerkezeteket tudjunk készíteni - mondta el Dudik Attila az ATInox Plusz Kft. ügyvezetője.

Elsősorban kapuk, kerítések, korlátok gyártását vállaljuk szénacél alapanyagokból, de egyedi fémszerkezetek, építmények tervezésében és készítésében is tudunk segíteni - fejtette ki az ügyvezető.

A kapukat a kívánt felületkezeléssel gyártjuk le, festve, horganyozva, szinterezve, ahogyan az a megrendelők számára a legszimpatikusabb. Egyedi igények szerint is gyártunk, akár műszaki tervezéssel. Legyen az nyílókapu, tolókapu, úszókapu, kivétel nélkül, mindegyik megoldásban tudjuk vállalni a gyártást.

Csak a fantázia és az ízlés határozza meg, milyen kivitelt válasszunk.

Aki a szögletes elemeket kedveli, annak lapos acélból, zártszelvényből tudunk ajánlani megoldást, aki inkább a kerek formákat szereti, annak pedig csőből, köracélból is kialakíthatjuk a kerítésmezőket, vagy a kapu szárnyait, de lehetőség még a lemezprofilokból összeállított változat is. Hamarosan a webáruházunkban megrendelhetőek lesznek standard méretekben a gyártott kapuk és kerítések, valamint a későbbiekben kalkulátor áll majd a rendelkezésére az egyedi méretek számítására - tájékoztatott az ügyvezető.