A gyűrű méretezése több ékszerész szerint is problematikus, gyakran nem is vállalják ezt a műveletet, pedig kellő odafigyeléssel és gondos munkával szinte minden gyűrű probléma nélkül alakítható.

Milyen gyűrűt nem lehet méretezni?

Valóban van néhány olyan modell, aminek a méretezése nem lehetséges. A kövekkel teljesen körbefuttatott gyűrű, mint például az Ékszerpalota bandrings gyűrűi, nem méretezhetők, hiszen a beavatkozás következtében ezek a kövek elmozdulnának és kiesnének a helyükről. Ezenkívül, ha a gyűrűn teljes hosszában végigfutó minta található, akkor ehhez a gyűrűhöz sem érdemes hozzányúlni. Ezeken kívül azonban minden gyűrűnek meg lehet változtatni az átmérőjét.

Miért problémás a gyűrűk méretezése?

Sok ötvös ódzkodik a gyűrű méretének megváltoztatásától abban az esetben, ha a gyűrűben kő található, főleg, ha értékes kőről, például gyémántról beszélünk. A művelet során ugyanis a gyűrű formája megváltozik, ezáltal a foglalat is módosul, így a kövek valóban kimozdulhatnak a foglalatból és ezután kieshetnek onnan. Márpedig egy méretigazítás után kiesett kő nyilvánvalóan az ötvös lelkén szárad és a megrendelő jogos igénye a kő értékének megtérítése.

Hogyan jár el egy gondos ékszerész a gyűrű méretének megváltoztatása során?

A méretezés egy drasztikus beavatkozás az ékszer esetében, bármilyen óvatosan is igyekszik bánni a gyűrűvel a szakember. Teljesen természetes, hogy a méretváltozás kihat a foglalatra, így a méretezés után minden foglalatot alaposan át kell nézni. A méretezés befejező lépése az ultrahangos tisztítás, melynek során a gyűrű egy ultrahangos készülékbe kerül. Ez is egy erős behatás, így ha valamelyik foglalat nem tökéletes, akkor a kő ezen művelet folyamán ki fog esni.

Ha megfelelő ékszerboltba viszed a gyűrűdet, akkor az ötvös mellett egy drágakőfoglaló is dolgozik, aki a méretezés befejező lépéseként az összes foglalatot átnézi és megigazítja úgy, hogy abból a drágakő ne tudjon a jövőben kiesni. Ha ugyanis ez a művelet kimarad, akkor biztos lehetsz benne, hogy nem tökéletes a kő illeszkedése a gyűrűdön.

Ezenkívül arra is figyelj, hogy az ötvös vállal-e garanciát a kőkiesésre, hiszen ha nem járt el gondosan, akkor a jövőben ez is megtörténhet. Amennyiben az ékszerész biztos abban, hogy munkája tökéletes és a szakma szabályait messzemenőleg betartotta, akkor nyugodtan vállalhat garanciát a kieső kőre, még akkor is, ha értékes gyémántról van szó, hiszen nem kell erre az opcióra számítania.

A méretezés tehát nem ördöngösség abban az esetben, ha olyan specialistához viszed ékszeredet, aki a fenti műveleteket maradéktalanul elvégzi és bátran vállal garanciát munkája következményeire.