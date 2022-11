Szezonon kívül a fürdő területén öt egész évben üzemelő kültéri gyógy­vizes medence, valamint a fedett élményfürdő is várja a felfrissülni, kikapcsolódni vágyókat. A fedett élményfürdőben egy családi élmény­medence pezsgőfürdő résszel, egy gyermekpancsoló és egy csúszda található. Az épületben szaunavilág is kialakításra került, melyben finn, bio- és infraszauna, valamint egy gőzkabin is szolgálja a vendégek felüdü­lését.

Nyitvatartás: Vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök 9-17 óráig, péntek, szombat 9-19 óráig

Fürdőjegy árlista: https://bogacsigyogyfurdo.hu/index.php/araink/furdobelepok

Bővebb információ: https://bogacsigyogyfurdo.hu/index.php/