Ezt a pár mindig magán viseli, ezért nagyon fontos, hogy mindkettőjük ízlésének megfeleljen. Arról, hogy milyen a szép és megfelelő jegygyűrű, mindenkinek van véleménye, de csak és kizárólag az a döntő, amit a házasulandó fiatalok gondolnak.

A karikagyűrű kiválasztása

A karikagyűrűk kínálata szinte végtelen, ebben a bőségben segít eligazodni a Velekey Ékszervilág webáruház karikagyűrűinek kínálata. Itt kényelmesen és gondosan ki tudjátok választani azt a darabot, ami anyagában, színében, kialakításában megfelel az elképzeléseteknek, és meg tudjátok vásárolni a webshopban.

Ha még kétségeitek vannak, vagy kérdések merülnek fel bennetek, két üzletben is, Szombathelyen és Hévízen felkészült munkatársak várnak rátok, hogy minden kérdésetekre megtalálják a megfelelő választ. Ha azonban Budapest lenne a legideálisabb, akkor a jó hír az, hogy nemrég nyílt ott is egy bemutatóterem és átvételi pont, így akár ott is megtekinthetitek a kiválasztott változatokat.

Néhány szó a divatról

A jegygyűrűk kiválasztásánál elsődleges szempont az egyediség és a jegyespár elképzeléseinek maradéktalan kifejezése.

Manapság a sárga aranyból készült darabok kicsit mintha kimentek volna a divatból, csökkent a kereslet irántuk. Ez időnként előfordul, de hamarosan újra megnő iránta az érdeklődés.

Jelenleg a rosegold szín az igazán trendi, sok menyasszony ragaszkodik ehhez a színhez, nem véletlenül, hiszen különleges és gyönyörű! Most talán ez a legnépszerűbb és legkapósabb gyűrű.

Szép és kedves még az ezüst gyűrű is, de talán lánykérésre nem igazán alkalmas, hiszen sérülékeny, nem olyan tartós, mint aranyból készült társai. Inkább szándékgyűrűnek alkalmas, hiszen ezt rövid idő után követi a valódi gyűrű.

Az ezüst változatokat csodálatosan helyettesíti a fehér aranyból készült karikagyűrű, mely gyönyörű színével, csodás csillogásával és tartósságával igazán kiváló választás.

Sok fiatal pár igényli azt, hogy a jegygyűrűjükbe szöveget, nevet, dátumot gravírozzanak - ez természetesen minden gond nélkül megoldható.

Választhattok még köves szépségeket is, ezek is nagyon szépek és különleges megoldásokat találhatsz közöttük, de valójában nem szárnyal a népszerűségük, hiszen a köztudatban a sima, kő nélküli karika jelképezi azt, hogy a viselője házas.

Segítség a választásban

A választás komoly és fontos döntés, hiszen a trendek, divatirányzatok csak a tájékozódást segítik, de a döntést ti ketten hozzátok meg. Ezt a gyűrűt egy életen át viselitek. A jegygyűrű egy kivételes ékszer, aminek a csillogása végig veletek van, az “igent” jelképezi és azt, hogy sosem lesz vége a kapcsolatotoknak. Ennek kifejezéséhez valóban a legszebb és legmegfelelőbb darabot érdemes választanotok. (pr cikk)