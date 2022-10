Annak eldöntése is egy rendkívül fontos feladat, hogy milyen árnyalatot válasszunk. Elvégre a festés minden esetben hosszú távra szól, ami azt jelenti, hogy a falak színeit sokáig látni fogjuk.

Manapság gyakran hallhatjuk a RAL 7016-os színkódot, ami nem más, mint az antracit szürke árnyalat. Népszerűsége megkérdőjelezhetetlen, függetlenül attól, hogy beltéri vagy kültéri falfelületek festéséről van-e szó.

Ha nincs ötleted, hogy hol is vásárolhatnád meg az ilyen árnyalatú festékeket, akkor nézz körül a Bíborfesték Üzletház zománcfestékei között! Itt megtalálod azt, amit keresel, akár hagyományosan felvihető, akár spray kiszerelésű termékek megtalálása a cél.

Kíváncsi vagy arra, hogy miért ez az egyik legkedveltebb árnyalat mostanság? Akkor olvass tovább, ebben a cikkünkben ugyanis többek között erre a kérdésre is válaszolunk. Megtudhatod, hogy mi az a RAL színskála és milyen festékeket találsz a 7016-os színkóddal.

Mit érdemes tudnod a RAL színskáláról?

A RAL egy Európában hivatalosan is elfogadott rendszer, ami a színek kategorizálására szolgál. Ebben a szisztémában minden egyes árnyalat kapott egy kódot, ami alapján minden országban beazonosíthatóvá válik. Ez óriási könnyebbséget jelent, hiszen lehetővé teszi, hogy nemzetközileg is egyértelmű legyen, mikor melyik színről beszélünk.

A színskála azért kapta a RAL nevet, mert a német RAL gGmbH hozta létre sok évtizeddel ezelőtt. A skálán 1000-től 9000-ig vannak számozva a színek, egy-egy színcsoportban pedig akár 48 db szín is megtalálható.

Miért olyan népszerű az antracit szürke árnyalat?

Az antracit szürke árnyalat titka nemes egyszerűségében rejlik, aminek köszönhetően az elmúlt időszakban a modern lakások és házak jellegzetességé vált. Vannak, akik az otthonukat csakis visszafogott, letisztult színvilággal tudják elképzelni. Ők a RAL 7016-os színkódú árnyalat rajongói, akik számára ez a szín maga a tökéletesség. Különösen, ha például fehérrel együtt jelennek meg valahol, éles kontrasztot alkotva egymással.

Milyen festékek léteznek ezzel a színkóddal?

Tulajdonképpen bármilyen festéket is keresel, szinte biztos, hogy a RAL 7016-os antracit árnyalatban is megtalálod. Ebben a színben készülnek például pergola fafestékek, amiket fából készült felületekre lehet alkalmazni. Zománcfestékek is kaphatók ilyen árnyalatban, kenhető és spray kiszerelésű változatban is.

Beltéri falfestékek és homlokzatfestékek árnyalatai között sem fogod hiába keresni ezt az igen népszerű színt. Ugyanez igaz a kapart vakolatokra is, amiket betonra és homlokzati felületekre is fel tudsz vinni.

Láthatod, hogy a RAL 7016-os színkóddal ellátott festékek nagyon sokfélék attól függően, hogy pontosan milyen termékekről is van szó. Bármi is legyen a célod, beltéri falfestés, homlokzatfestés vagy betonfestés, megtalálod az ilyen árnyalatú festékeket, amikkel tökéletes végeredményt érhetsz el.

PR cikk