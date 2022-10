Három éve jött az ötlet, hogy a sokéves kereskedelmi és értékesítési tapasztalatomat összegyúrva hozzak létre egy olyan üzlethálózatot, ahol a vásárlók mindent megtalálnak.

Üzletem a Mr. Minden, és büszke vagyok arra, hogy e név már oltalom alatt van, és ez már a védjegyem.

A vegyeskereskedésben a lakossági használati cikkek értékesítése mellett professzionális felhasználásra is tartunk tisztítószereket, barkácsgépeket, szerszámokat, csavarokat, kötőelemeket és ragasztástechnikai anyagokat.

Mint a névből is következtetni lehet, az üzlet széles palettán mozog a termékkínálatot illetően, amit nagyon szeretnek a vásárlók és a céges partnerek egyaránt, mert egy helyről ki tudjuk minden igényüket szolgálni. A boltban lévő termékek mellett nagy kínálatban megtalálhatók a telephelyen az építőanyagok is. Az alaptermékektől kezdve kaphatók az építőipar minden szakágához szükséges alap- és speciális anyagok, valamint kiegészítőik. Ki tudunk szolgálni több szakirányt is az építkezésben az alapozástól elkezdve egészen az épület kész állapotáig, legyen szó cementről, gipszkartonról, csemperagasztóról, fugáról, festékről, falazóhabarcsról, vakolóanyagról, kül- és beltéri festékekről, vakolatokról vagy akár vas- és faanyagról. Mindezek mellett a víz-, gáz-, fűtés- és villamossági, világítástechnikai anyagok széles kínálata is megtalálható kedvező árakon. Az építőanyagok és kiegészítőik forgalmazása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a munkaruházatra és munkavédelemre is, ahol szintén folyamatosan bővül a kínálatunk. A munkavédelem több formában található meg a védősisakoktól kezdve a szemüvegeken és fülvédőkön át egészen a zuhanásgátlókig, és széles kínálatot mutatunk be a kesztyűk terén is.

Kitűnő minőségű termékek közül válogathatnak vásárlóink a nadrágok, pulóverek, kabátok vagy éppen a lábbelik között. Nemcsak az építőipar, hanem bármilyen szakma munkaruházatában segítséget tudunk nyújtani magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt.

Termékskálánkat folyamatosan bővítjük minden téren, és kiemelt figyelmet szentelünk a speciális vásárlói igények kielégítésére, új termékek beszerzésére. Több mint 100 beszállítóval rendelkezünk. Nemrég így jellemeztek: „Szédületes sebességgel fejlődő vállalat.” Fontos számunkra a kivitelezőkkel való szoros kapcsolattartás és az egyéni vásárlók részére nyújtott tanácsadás, segítve eligazodásukat az építőanyagok széles palettáján. Partneri kapcsolat létrejöttekor egyedi szerződést kötünk saját fizetési konstrukcióval, egyedi árakkal. A megrendelt termékeket saját autóinkkal helyszínre is szállítjuk igény szerint, rövid határidőn belül, díjmentesen. Legfőbb célunk a hosszú távú beszállítási lehetőségek felkutatása. Kivitelezők, kis- és nagyvállalatok, önkormányzatok, amelyekkel hosszú távon szeretnénk üzleti kapcsolatot fenntartani. Koncepciónk, hogy a vásárlóink egy helyen megtaláljanak mindent a legjobb árakon!

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, keressenek minket elérhetőségeinken, vagy keressenek fel személyesen üzletünkben, ahol tapasztalhatják sokrétűségünket. Kollégáimtól kérjenek ingyenes árajánlatot, amit 24 órán belül elkészítenek. Köszönjük bemutatkozónk elolvasását, és bízunk megkeresésükben!



(PR cikk)