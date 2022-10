A legtöbb “mama autó” esetében az látszik, hogy a praktikum mellett nem kap elég figyelmet a többi fontos tulajdonság, amik a vezetést élménnyé, az utazást pedig emlékezetessé teszik.

A Volvo autók régóta egy kellemes arany középutat képviseltek – emlékezzünk csak vissza a régi „V” modellekre –, de valahogy mindig hiányzott egy elem a kirakósból, hiszen a sedan az sedan, a kombi meg kombi. Aztán a megszokott Volvo típusok között feltűnt egy újdonság, és a hiányzó elem a helyére került. A svéd márka XC modelljei a SUV kategóriába tartoznak, azon belül is valami egészen izgalmas dolgot képviselnek.

Terepjáró, skandináv módra

„A Volvo XC60 kategóriája egyik legkiemelkedőbb darabja, amit bizonyít a népszerűsége és a számtalan szakmai díj is, amit elnyert az elmúlt években.” – olvasható a Volvo Budapest oldalán. A Volvo középső méretű SUV-ja, az új XC60 annyira jól sikerült, hogy világszerte nagy elismerésnek örvend. Nem véletlen, hiszen minden megvan benne, amit egy ilyen monstrumtól várunk, sőt még egy kicsivel több is.

A Volvo XC60 az egyedülállóktól a nagycsaládosokig mindenki számára jó megoldás, ugyanis amellett, hogy erős, külsőre pedig figyelemre méltó, a belső tér (az utastér és a csomagtér egyaránt) óriási, így könnyedén beférnek egy többgyermekes család holmijai is. Az alapból méretes, 480 literes rakodótér a hátsó üléssor lehajtásával 1450 literig bővíthető.

Magabiztosan biztonságos

Ez a SUV rugalmas társ a városban, amit többek közt annak köszönheti, hogy akár Plug-in Hybrid kivitelben is kérhető. Beépített jelzőrendszerének és a vezetési asszisztensnek köszönhetően az egyébként nagyméretű SUV könnyen elsiklik a keskenyebb utcákban és leparkol a legszűkebb parkolóhelyekre is.

Az XC60 a városhatárokon túl, úttalan utakon vezetve is maga a komfort: még a hátsó ülésen is kényelmesen elfér egy magasabb felnőtt. Emellett biztonságot nyújt az egész családnak, így egyszerre érdemli ki a családi autó és a hűséges útitárs címet is. A Volvo megszokott letisztultsága – mind formailag, mind a belső tekintetében – pedig csak hab a tortán.

(PR-cikk)