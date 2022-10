Idén is hátborzongatóan jó élmények várják a halloweeni köntösbe bújt Avalon Park vendégeit! A kilenc napon át tartó programsorozat ideje alatt minden nap más műsorral és tematikával várja a park a pihenni és szórakozni vágyó családokat!

Ebben az évben is megrendezésre kerül a már hagyománnyá vált halloweeni programsorozat a miskolctapolcai Avalon Parkban. A családok idén is mulatságos és sokszínű programokra számíthatnak a megelevenedett kísérteties Avalóniában! A tematikus napokon minden nap más rémségek látogatnak el a parkba, ahol interaktív műsorokkal és játékokkal varázsolják el a kicsiket és nagyokat egyaránt. A tematikus napok mellett a töretlen népszerűségnek örvendő halloweeni programok is visszatérnek, hogy garantált legyen a borzongás mindenki számára!

A park legkreatívabb vendégei tökfaragó versenyen bizonyíthatják ügyességüket, ahol ezúttal is díjazásra kerülnek a legötletesebb helyben faragott alkotások, a legbátrabbak pedig „éjszakai” bátorságpróbán mérettethetik meg magukat a kísérteties erdei környezetben.

Nincs Avalóniában halloween jelmezverseny nélkül sem, ahol szuper nyereményeket zsebelhetnek be a legrémisztőbb kosztümöt viselők!

A Maya Játszóházboszi házikója idén is nyitva áll a bátor gyerkőcök számára, de a "csokit vagy csínyt" játék és TÖKlámpás felvonulás sem marad ki a programsorozatból, ahol a gyermekek az egész parkon végiggyalogolva bekopognak a különböző egységekhez ajándék cukorka reményében.

A korábbi évekhez hasonlóan Jack Spenót idén is garantálja a rémisztően jó hangulatot, aki interaktív műsorával szórakoztatja a kicsiket!

A halloweeni programsorozat teljes ideje alatt a szellemvasúttá változott Avelino DOTTO kisvonat minden nap díjmentesen szállítja a vendégeket, így garantáltan lesz alkalmuk megtapasztalni gyermekükkel a kísértetiesen jó vonatozás élményét is!

Ünnepeljék a Halloweent erdei környezetben az Avalon Parkban!