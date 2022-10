Ha valaha személyesen is használta már az elektromos rollereket, akkor tudja, hogy számos előnnyel bírnak. Gyorsak, kényelmesek, és az összecsukható mechanizmusnak köszönhetően a legtöbbet szinte bárhová magával viheti, kiküszöbölve az ellopás kockázatát.

Felkeltettük a kíváncsiságát? Akkor feltétlenül olvasson tovább - ma egy ilyen elektromos rollert vizsgálunk meg közelebbről. Konkrétan a hazai Aerium.hu kiskereskedés által forgalmazott AERIUM E350 Big Wheel rollert.

Könnyű első indulás és összecsukható szerkezet

Természetesen nem nem helytálló az állítás, hogy az AERIUM E350 Big Wheel csak haladó járművezetők számára alkalmas. Ennek az ellenkezője igaz - gyakorlatilag mindenki képes kezelni és vezetni a járművet. A csomag tartalmaz mindent, amire a roller összeszereléséhez és használatához szüksége lehet, beleértve a világos és könnyen érthető utasításokat. A jármű pár perc alatt üzembe helyezhető.

Bizonyára kellemes meglepetést jelent, hogy ez az AERIUM modell összecsukható szerkezettel is fel van szerelve, ami növeli a praktikusságát és ennek köszönhetően kiválóan használható kirándulásokon vagy nyaralásokon is. Az elektromos roller váza alumíniumötvözetből készült, ami nemcsak tartós, hanem könnyű is.

A fotó forrása: Aerium.hu

Városban és terepen is jól boldogul

Az AERIUM E350 Big Wheel-nek mindenképpen pluszpontokat kell adnunk a sokoldalúságáért. Nemcsak a városi járdákon, utakon és kerékpárutakon használható, hanem a szilárdított felületű természetes utakon is tökéletesen halad.

Hogyan lehetséges ez? Ennek legfőbb oka a kerekekben, pontosabban a gumiabroncsokban rejlik. Mind az első 20 colos, mind a hátsó 16 colos kerekek az E-Scooter márka kiváló minőségű, vastag abroncsaival vannak felszerelve, amelyek bármilyen terepen biztonságos és kényelmes vezetést biztosítanak.

Az első és a hátsó kerekeken lévő kettős tárcsafékek szintén hozzájárulnak a balesetmentes vezetéshez. Ezek segítségével a járművezető sokkal jobban kezelheti a járművet, nem utolsósorban a nagyobb igénybevételt jelentő közlekedési helyzetekben.

Erőteljes elektromos roller a kényelmes használat érdekében

De vajon hogyan teljesít az AERIUM E350 Big Wheel a számok alapján? Nagyon jó, különösen a motor teljesítményét tekintve, amely 350 W. Ennek köszönhetően akár 25 km/h sebességre is képes. Ezeknek a paramétereknek köszönhetően a törvény is a kerékpárok kategóriájához sorolja, ami azt jelenti, hogy a vezetéséhez nincs szükség járművezetői engedélyre.

Hosszabb távolságok megtételéhez minden vezető értékelni fogja a 10 Ah-s akkumulátort. Ennek köszönhetően az elektromos roller akár 32 kilométert is megtehet egyetlen feltöltéssel. Ez bőven elegendő nemcsak a munkába vagy a boltba járáshoz, hanem kisebb utakra is. A töltés az akkumulátor kapacitásához képest nagyon gyors és nem tart tovább 4-5 óránál.

Gazdag felszereltség és számos színválaszték

Az elektromos roller a praktikus kiegészítők tekintetében sem marad le a trendektől. Az olyan jellemzőknek köszönhetően, mint az rálépő csúszásmentes felülete, a praktikus kitámasztó, az irányjelző lámpa és az elöl és hátul elhelyezett kis lámpák, a gép kezelése rendkívül könnyű. Menet közben hasznosnak fogja találni a fényes és világos LCD-kijelzőt is, ahol tájékoztatást talál az akkumulátor állapotáról és a roller aktuális hatótávolságáról.

A fotó forrása: Aerium.hu

Az AERIUM E350 Big Wheel többféle színben is kapható - jelenleg fehér, fekete, piros vagy sárga színek közül választhat . A modell minden változata, valamint más elektromos rollerek is megtalálhatók közvetlenül az Aerium.hu webáruházban. A webshop praktikus tartozékokkal és képzett műszaki támogatással is rendelkezésre áll, amely jó szolgálatot tehet a megfelelő modell kiválasztásánál. Emellett hivatalos szervizt és pótalkatrészeket is biztosít, amelyekre a webáruház ügyfelei élethosszig tartó kedvezményt kapnak.

(PR cikk)