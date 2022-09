Még azok is borúsan láthatják a jelenlegi helyzetet, akiknek van megtakarítása, de legalább nem kell, hogy pánikba essenek. Viszont sajnos sok család nem vagy csak minimális összegű megtakarítással rendelkezik, mely ebben a helyzetben komoly aggodalomra ad okot.

Főként nekik próbálunk pár hasznos tanáccsal szolgálni.



Az első és legfontosabb lépés, hogy gondoljuk át, és írjuk le mennyi a havi bevételünk (vegyünk számba mindent: jövedelem, bérleti díj, GYES, családi pótlék, stb.), és mennyi a kiadásunk, mennyit költünk lakásra, rezsire, élelmiszerre, szolgáltatások (internet, TV, biztosítás stb.) igénybevételére.

Ehhez használhatjuk a Magyar Nemzeti Bank oldalán található háztartásiköltségvetés-kalkulátort (https://haztartasikoltsegveteskalkulator.mnb.hu/), mely számos hasznos tippet ad kiadásaink csökkentése, és bevételeink növelése érdekében is.

Ezek után vegyük számba az összes megtakarításunkat: mennyi pénz van a bankszámlánkon, takarékszámlánkon, nyugdíj- és egészségpénztárban, és otthon készpénzben, majd ellenőrizzük, hogy ezekhez hogyan, mikor és miként tudunk hozzáférni. Nézzük meg, mennyi ideig tudnánk csak a megtakarításainkból élni. Ha az eredmény nem túl bíztató, akkor tanácsaink a következők.

1. Spóroljunk a rezsiköltségeinken: takarékoskodjunk a vízhasználattal, az árammal (ne égessük feleslegesen a villanyt olyan helyiségekben, ahol nem tartózkodunk.) Rendszeresen nézzük a mérőóráinkat, akkor is, ha nem „diktálós fogyasztók” vagyunk, így mindig az emlékezetünkben lesz, hogy hogyan állunk a fogyasztássukkal.



2. Ellenőrizzük az internet és televízió előfizetési csomagunkat, és gondoljuk át, nem térhetnénk-e át kedvezőbb díjszabású csomagra. Ugyanezt megtehetjük a bankszámlacsomagunk tekintetében is.



3. Vásároljunk tudatosan! A legfontosabb, hogy írjunk listát arról, mire van feltétlenül szükségünk, felejtsük el az impulzus-vásárlást! Nagyon hasznos, ha hetente vagy akár havonta előre megtervezzük mit fogunk főzni. Térjünk át olcsóbb (pl. sajátmárkás) termékekre. Vásárlás előtt pedig gondosan ellenőrizzük az otthoni készleteinket!



4. A pénzügyileg nehezebb helyzet arra sarkalhat bennünket, hogy lemondjunk a költséges és/vagy káros szenvedélyeinkről (dohányzás, nassolás, szerencsejáték stb.).



5. Ha autóval járunk munkába, de az megoldható akár kerékpárral, vagy gyalog is, akkor térjünk át arra, és az üzemanyag spórolás mellett egészségünk érdekében is teszünk vele.



6. Amennyiben van hitelünk, és úgy látjuk, hogy fizetési nehézségünk van, akkor ne halogassunk, a problémát jelezzük a pénzügyi szolgáltatónak. Ne várjuk meg, amíg már nem tudjuk fizetni a törlesztő részleteket, és a sokadik elmaradás miatt felszólítás érkezik. Sajnos a már felmondott hitelszerződések esetén tovább nehezedik a helyzet, de ilyen esetekben is próbáljunk méltányossági kérelemmel fordulni a követeléskezelő cég, vagy a végrehajtást kérő pénzügyi szolgáltató felé.



7. Amennyiben rendelkezünk életbiztosítással, vagy tagjai vagyunk önkéntes nyugdíj-, vagy egészségpénztárnak, de a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségünknek nem vagy csak részben tudunk eleget tenni, járjunk utána, hogy lehetőségünk van-e befizetéseink időszakos szüneteltetésére.



8. Azon túlmenően, hogy felülvizsgáljuk kiadásainkat, érdemes a bevételeink növelésének lehetőségén is elgondolkodni. Nagy szükség esetén drasztikus lépés lehet, de akár elgondolkodhatunk azon, hogy átmenetileg egy családtagunkhoz, barátunkhoz költözünk, és ingatlanunkat kiadjuk, vagy akár gépjárművünk értékesítése esetén garázsunkat bérbe adjuk. Egyes területeken (pl. árukiszállítás, futárszolgálat stb.) megnőtt a munkaerőigény. Nézzünk utána van-e lehetőségünk, erőnk valahol alkalmi munkát vállalni. De akár bevételre tehetünk szert pl. az eddig hobbiból készített kézműves termékeink értékesítéséből is.



9. Ha elveszítettük a munkánkat, akkor nem csak az álláskeresési járadék jelenthet átmeneti segítséget. Létezik pl. lakhatási támogatás, és foglalkoztatást helyettesítő támogatás is, mely segíthet az anyagi gondokon. Ezekről a helyi önkormányzatoknál érdemes tájékozódni, mivel mindenhol más és más lehetőségek vannak.



A bizonytalan helyzetek mindig nagyban felértékelik a megtakarítások jelentőségét. Aki eddig nem tett félre havonta, az egészen biztos, hogy amint megteheti gondolni fog arra, hogy tartalékoljon, átgondolja pénzügyeit.

Elérhetőségek:

Cím: 3530 Miskolc Szemere Bertalan u. 2. I. em. 10. (a Szinva Terasz mellett, a “Szemere Palota” épületének emeletén)

Telefon: +36 30-487-3609 (ügyfélfogadási időben!)

E-mail: [email protected]

Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto



Ügyfélfogadás:

HÉTFŐ: 8:00-14:00

SZERDA: 10:00-16:00

CSÜTÖRTÖK: 8:00-14:00

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.