A BioLife világszerte több mint 200 plazmaközpontot üzemeltet, és az alkalmazottainak száma több mint 8000 fő. A hazai vállalatcsopot nyolc nagyvárosban, összesen 10 plazmaközponttal 200 feletti munkavállalónak biztosít munkalehetőséget.

A BioLife a Takeda - csoport része - mely, egy több mint 240 éves múltra visszatekintő, globális, értékalapú, K + F-fókuszú biogyógyszerészeti vállalat, más, speciális gyógyszerek mellett plazma eredetű terápiákat gyárt és szállít. A Takeda-csoport BioLife üzletága a plazmaellátás teljes vertikumát lefedi, a kutatás fejlesztéstől a plazma gyűjtésen és feldolgozásán át a plazmaalapú terápiák előállításáig, és végül a plazaalapú terápiákra szoruló betegek kiszolgálásáig.

Mi is az a vérplazma, és mi a jelentősége?

A vérplazma a vér világos, sárgás része. Főként vízből, ásványi sókból és fehérjék­ből áll. Mesterségesen nem állítható elő, ezért számos terápiához és a gyógyszergyártásban is nélkülözhetetlen. A plazma alvadási faktorokat, immunglobulinokat, albumint és számos egyéb olyan fehérjét tartalmaz, amik sok esetben életet menthetnek. A gyógyászatban alkalmazott vérplazma önkéntes donoroktól származik. A vérplazmából létfontosságú gyógyszerek készülnek többek között hemofíliás betegek, veleszületett immunhiánnyal élők, csontvelő- és szervátültetettek, súlyos égési sérültek, máj- és vesebetegek, és hepatitisz B-ben szenvedők számára.

A plazmaadás, biztonságos folyamat, mely nagyon hasonlít a véradásra. A különbség, hogy plazmaadáskor csak a vér plazma összetevőjének levételére kerül sor, a vörös és fehérvérsejteket, vérlemezkéket zárt, steril rendszerben visszajuttatják a donor szervezetébe, míg a vérplazmát plazmazsákba gyűjtik.

A vérplazma iránt világszerte egyre nő az igény, és az ellátás szempontjából meghatározó, hogy hányan, milyen rendszerességgel adnak.

„Két akvizícót követően már 2018-ban és 2019-ben megkezdődött a korábbi Vascular és Sanaplasma központok integrációja a vállalatcsoportba.”- mondja el Dr. Nyerges Judit, a BioLife Plazma Hungary Kft. ügyvezető igazgatója az előzményekről. „A BioLife-integráció révén, amelynek a mostani arculatváltás is a része, a donorjaink a legmagasabb szintű egészségügyi biztonsági előírásokat élvezhetik, amelyet egy, a maga területén meghatározó innovatív világcég nyújt. A Takeda az értékes nyersanyagból több mint 20 különböző plazmaalapú terápiát állít elő. Donorjaink nagyon büszkék lehetnek arra, hogy segítségükkel óriási változás következhet be a betegek életében."

Ki adhat plazmát?

A donorok kiválasztásánál az elsőrendű szempont a plazmaadók egészségének védelme, ezért csak egészséges, 18 évet betöltött, de 60 évnél nem idősebb, legalább 50 kg de nem több mint 150 kg súlyú felnőtt adhat plazmát. A jelentkezők orvosi szűrésen esnek át, és ha valakiből visszatérő donor lesz, annak is minden alkalommal részt kell vennie orvosi vizsgálaton, rendszeres ingyenes laborvizsgálat mellett, amelyet természetesen a plazmaközpont biztosít helyben.

Nagyon fontos hogy két plazmaadás között legalább 72 órának kell eltelnie mert ennyi idő szükséges a szervezetnek a fehérje visszapótlására. Egy plazmaadás kb 45-60 percig tart, kényelmes, igényes relaxáló környezetben.

„Sok plazmaadónk jelzi vissza, hogy a segítségnyújtás ezen formája számára egyúttal a pihentető Én-idő is. Értékelik, hogy a nálunk eltöltött idejükért kompenzációként juttatásban is részesülnek” – mondja Dr. Nyerges Judit, a BioLife Plazma Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. „A szűrések és orvosaink tanácsai a plazmaadókat hozzásegíthetik egy egészségtudatos életmód kialakításához is, hiszen egy plazmaadónak sok folyadékot kell fogyasztani kerülve a zsíros ételeket és előnyben részesítve a fehérjedús táplálkozást.”

„Nagy öröm a számomra, hogy Miskolcon is, a Szinvaparkban található központunkban új megjelenéssel, világszínvonalú környezetben várhatjuk a donorjainkat, és hogy ezzel is meg tudjuk hálálni azt, hogy donációikkal hozzájárulnak számos beteg életének javításához, vagy éppen megmentéséhez” – foglalta össze Dr. Nyerges Judit.

A plazmaadás lehetőségeiről és tudnivalóiról az érdeklődők a BioLife plazmaközpontokban illetve a BioLife weboldalán (www.teddmegmost.hu) kaphatnak részletes felvilágosítást.