Ha te szívedhez is közel áll egy ilyen klasszikus és kényelmes szoba, ebből a cikkből megtudhatod, hogy mire érdemes odafigyelned!

Hogyan kezdjük a lakberendezést?

Lakberendezéskor célszerű a legnagyobb méretű bútorral kezdeni, annak érdekében, hogy a kisebb kiegészítő elemeket úgy tudjuk megválasztani, hogy a végén egy egységes stílust kapjunk. Nappali esetében emiatt célszerű kiindulópont lehet a kanapé. A mediterrán stílus törekszik a tágas terek fenntartására és előszeretettel használja a földszínek mellett a sárgás meleg árnyalatokat is. Mivel a kényelemre is törekednünk kell olyan ülőgarnitúrát válasszunk, ami méreteit tekintve megfelel szükségleteinknek: ha például csak ketten laktok a házban egy kisebb modell megfelel, hogy a szoba ne legyen zsúfolt, nagyobb család esetében pedig a kihajthatós típusok nyújthatnak kompromisszumot. Akárhogy is döntünk figyeljünk arra hogy a szín és formavilág ne legyen túlságosan modern, mert akkor kanapénk nem fog illeni a szoba többi bútorához.

Kanapé után célszerű a TV asztal kiválasztása, ugyanis ez fog az ülőgarnitúrával szembe kerülni. Itt is törekedjünk a rusztikusságra, válasszunk fából készült meleg színű asztalt, és kerüljük a modern, letisztult formákat.

Ha ezt a két fontos bútort kiválasztottuk az olyan apróságok, mint a nappali dekoráció már önmagától értetődő lesz. Ha spanyolos jellegű szobát szeretnénk ez az rész, ahol igazán szabaddá engedhetjük fantáziánkat: gyertyatartókkal, kerámiákkal és festményekkel tehetjük még otthonosabbá nappalinkat.

(PR-cikk)