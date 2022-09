Miközben elmerülsz a különleges világokban, és nem mindennapi küldetéseket teljesítesz egyedi karakterek bőrébe bújva, az adrenalinszint az egekbe szökik.

Különleges játékmódok, nem mindennapi karakterekkel

Kaland-, akció-, harc-, stratégiai játékok, a Battle.net játékszoftverek között egészen biztos, hogy megtalálod az új kedvenced. World of Warcraft, esetleg Call of Duty? A zombik pusztítása remek stresszlevezető elfoglaltság, ha valami igazán pörgősre vágysz, neked való! Bőséges a fegyverpaletta, ugyanakkor több játékmód is elérhető. Biztos lehetsz benne, hogy nem fogsz unatkozni! Ahogyan a World of Warcraft is méltán lett népszerű a maga varázslatos világával és egyedi karaktereivel. A CodeGuru Battle.net játékszoftverek digitális termékkulcsát kínálja, néhány percen belül már neki is kezdhetsz az új küldetésednek!

Ezek a játékok számos kategóriát lefednek, melyekben izgalmas játékmódok közül válogathatsz. A legkülönlegesebb karakterek bőrébe bújva még emlékezetesebbé teheted a közös játékot. A szerepjátékok lehetőséget teremtenek, hogy kipróbáld magad olyan kihívásokban is, amelyeket a való életben nem tapasztalhatsz meg. Az lehetsz, aki csak lenni szeretnél, kiválaszthatod a neked szimpatikus fegyvereket, fizikai erőt, nem mindennapi képességeket. Dolgozhatsz a világ megmentésén, versenyezhetsz a barátaiddal, miközben fogadásokat is tehettek.

Többjátékos mód a barátokkal

Ezeknek a játékszoftvereknek a legnagyobb előnye, hogy multiplayer móddal is játszhatók, csapatban. A közös játék során együtt küzdhettek a világ megmentéséért, és közös erővel számolhattok le az ellenséggel. A következő szint elérése, az akadályok legyőzése segít kizökkenni a napi szürkeségből. Nincs is annál jobb, mint egy fárasztó nap után a barátokkal lazítani és viccelődni. Azok a felejthetetlen pillanatok felpörgetik a hangulatot, és összekovácsolják a csapatot.

A közös küldetés helyett harcolhattok is egymással. Vértezd fel magad, és irány a verseny!

Napjainkban különösen fontos, hogy elég idő jusson a kikapcsolódásra is. Ezek a felhőtlen percek töltenek fel igazán, hogy később ismét teljes erővel bedobhasd magad a hétköznapok hajtós világába.

Aktív pihenés, felszabadult szórakozás

A Battle.net játékok tökéletes kikapcsolódást nyújtanak, miközben az agyad ezerrel pörög. Az aktív pihenés által a többórás játék után felszabadultnak, energikusnak érezheted magad, hiszen az agyad kreatív része is dolgozik, miközben jól szórakozol. Miért hagynád ki ezt a lehetőséget?

Ne habozz kipróbálni még több újdonságot, vond be ismerőseidet is! A közös elfoglaltság akkor lesz igazán felejthetetlen, ha elvárások nélkül vesztek részt a következő izgalmas kihívásban.

(PR cikk)