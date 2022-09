Kutyavásárlás első lépése, hogy szétnézünk az eladó kutya hirdetések között, így vásárolhatunk tenyésztőtől vagy állatmenhelyről is vihetünk haza kutyát ez esetben ingyen elvihető a kutya.

Mindenképp fontos eldöntenünk, hogy még kölyök kutyát szeretnénk vagy már idősebb kutyát is örömmel befogadunk otthonunkba.

A kutya kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy lakásban vagy az udvaron fog felnőni kiválasztott kedvencünk. Mindig az életmódunkhoz megfelelő kutyafajtát válasszunk, hiába tetszik egy általunk szimpatikus kutyafajta, ha az életkörülményeid ahhoz a kutyához nem alkalmasak. A kertes kutyának szüksége lesz egy kennelre vagy egy kutyaházra, amelyben télen is és nyáron is megfelelő körülmények között élhet. Ha lakásban fog felnevelkedni, akkor pedig egy kis zugra, amit a sajátjának tekinthet. Ilyenkor elég egy pokróc vagy kutyafekhely is. Fontos a kutatómunka és az információgyűjtés, akár tenyésztőtől akár menhelyről visszük haza a kiválasztott kutyát, a kutyatenyésztők hasznos tanácsokkal látnak el minket, de az interneten magunk is utána olvashatunk, hogy mire kell pontosan figyelnünk.

Ha kiskutyát vásárolunk, a legfontosabb a kutya életében az első 3 hónap. Az első 4-5 hét a szocializációról szól, a kiskutya az anyakutyától tanulja meg a dolgokat. Majd a második hónaptól már megismerkedik az őt körülvevő emberekkel, a világgal, amiben él. A harmadik hónaptól már nyitott az újdonságokra, felfedezi a számára új dolgokat.

Fontos, hogy tenyésztőtől vásároljunk. Nagyon gyakori eset kutya vásárlásnál, hogy először a tenyésztőt választják ki, majd csak a kölyök kutyát. Itt fontos megemlíteni, hogy törzskönyv nélkül ne vegyünk kiskutyát. Sokan esnek abba a hibába, hogy azt gondolják, ha nem kérnek a kiskutya mellé tanúsítványt, akkor olcsóbban megkaphatják a kutyát, de ez nincs így. Egy felelős tenyésztő származási lap valamint chip nélkül nem értékesít kutyát, erre mindenképp figyeljünk oda.

Ha már megvan az elhatározás, nincs más hátra, mint a megfelelő kutyafajták közül megtalálni a számunkra megfelelőt. A mai napig nagyon népszerűek hazánkban a tacskó kutyák, különösen a kölyök tacskó kutyák. További népszerű fajta még a yorki, németjuhász, golden retriever és a vizsla kölyök kutya.

Ha megvan a kiválasztott kiskedvenc, ne felejtkezzünk el a szokásos felszerelésekről mint a nyakörv, kutya játékok, rágcsákkal.

(PR-cikk)