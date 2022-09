Tóth Ede után és helyett most Kovács Márton és a Mohácsi testvérek állítják színpadra A falu rossza című népszínművet Miskolcon szeptember 9-én a Nagyszínház színpadán, három felvonásban.

– Borzalmasan érdekes szerelmi történet, olyan csavarokkal a végén, amik kiszámíthatatlanok. Az emberi gyarlóságoknak és boldogságoknak a széles skáláján játszik ez a mű, ezt pedig én nagyon kedvelem. Mindamellett elég vidám darab…ott, ahol éppen nem könnyekig szomorú – fejti ki Mohácsi János. A rendező szerint a nézők is szeretni fogják az előadást. – Nem adunk nekik más esélyt! A társulat munkáját, a találkozásokat – ezzel a zenével, amit Márton írt – mindenképp kiemelném, ha arról kérdeznének, mit szerettem leginkább a próbafolyamat alatt – mondja a rendező.

Gáspár Tibor színművészt Feledi Gáspár, a falu bírója szerepében láthatja a közönség. – Egy apa, egy vezető, egy falu, egy ország, egy kultúra. Nagyon összetett dolog ez. Az előadás reflektál a mára is természetesen. Hogy ismerős legyen. Nagyon az. Nagyon magyar. És mégis, a Mohácsi testvérek ezt úgy írták meg, hogy élvezhető módon, fájdalmainkat, a bűneinket, az örömeinket, kis- és nagyszerűségeinket, mindent odatesz ebbe a közösségbe. Ez egy kis közösség, de ha továbbgondoljuk… – fejtegeti a színművész. – Borzasztó, mennyi bűnünk van. De élni kell, szeretni kell, szenvedni, csalódni. Azt hiszem, ez mind benne van. Ez egy óriási eposz, és nagyon boldog vagyok, hogy benne lehetek – zárja gondolatait Gáspár Tibor.

Tóth Ede után és helyett: Kovács Márton-Mohácsi testvérek: A falu rossza népszínmű

Kinek nem jutott még eszébe, hogy szerelemből, gyűlöletből, vagy végtelen elkeseredettségből véget vessen ennek az egésznek? Az se baj, ha ez másnak a végét jelenti, csak legyen már valami. Göndör Sándor, a falu rossza is eljut a valami végére, amikor halálosan és reménytelenül beleszeret Tercsibe, a falu bírójának, Feledi Gáspárnak nevelt leányába. És ha a harag rossz tanácsadó, akkor Göndörnek ezerszer rosszabb tanácsadó jut: a Teremtés leggonoszabb baktere, akit egyenesen Gonosz Pistának hívnak.

Ráadásul Göndörbe fülig szerelmes a bíró vér szerinti lánya, Boriska is.

A falu mindennapjaiba berobbannak az ön- és egyéb gyilkossági kísérletek, a féltékenység, az ármány és a szabad rablás.

A bíró hiába próbálja megállítani az érzelmek lavináját, betoppan titkos románca, Finum Rózsi, a falu kétes erkölcsű rosszleánya, aki végre tiszta vizet akar önteni a bűnös kapcsolat mocskos bögréjébe.

De hiába minden fondorlat, turpisság és praktika, az életből tudjuk, hogy mindig minden jóra fordul. Megjelenik rendet tenni az Úr, a Seregek Ura, és minden szerelmes férfinak eljön végzete: a szerelmes nő.

„Nevetés és borzongás”

A „K” ügy – igazságtalanság két részben című darabot mutatja be szeptember 10-én a Miskolci Nemzeti Színház, mely Henrich Von Kleist Michael Kohlhaas című kisregénye alapján, Rusznyák Gábor átiratában és rendezésében készült a Kamaraszínház színpadára.

Hogy miért meséli el újra és újra és mindig kicsit másként ezt a történtet a színház? – teszi fel a kérdést a rendező. – Egyrészt mert az alapanyag - túl azon, hogy rendkívüli módon - dramatikus, emellett sokféleképpen elmesélhető. Az alaphelyzet a legtöbb néző számára ismerős és átélhető. Egy átlagembert nyilvánvaló igazságtalanság ér, jogérvényesítése viszont „bizonyos akadályokba ütközik”. Az ügyet „felsőbb utasításra” eltussolják. A történet hátterében a politikai és az erkölcsi értékek válsága, szembekerülése áll. Kleist a totális diktatúrát kiépítő újkori hatalom természetét is elemzi a XVI. századi eseménysor kapcsán. A XIX. század eleji zsarnokság erkölcsromboló mechanizmusára mutat be példázatot Kohlhaas Mihály történetében. Az abszolutisztikus rendszer azzal tetézi az alattvalók feletti uralmát, hogy belegázol a személyiség legbelsőbb szféráiba, sárba tiporja az emberi méltóságot, és mindezt cinikus szemforgatással, a jogállamiságra való hivatkozással teszi – részletezi Rusznyák Gábor. – Nincsenek egyértelmű hősök. Kohlhaas egy bizonyos ponton az erkölcsi magasságból épp úgy a bűn mocsarába zuhan, ahogyan a másik oldalon Luther (noha erkölcsileg feddhetetlen, de morálisan nem az), hisz politikai érdekek mentén cselekszik. A helyzet egy idő után annyira abszurd és szürreális, mint egy Broadway revü. Ez is lesz a készülő előadás alapvető műfaja. Nevetés és borzongás. Hisz a legélesebb, legtragikusabb emberi helyzetek bizonyos aspektusból nevetségesnek tűnnek. Felszabadult nevetés és gyomorfacsaró fájdalom ez a kettősség, amely emberivé és igazzá teszi a színházat és remélhetőleg ezt az előadást is – fejti ki a rendező.

Simon Zoltán szerint Michael Kohlhaas szerepének eljátszása eddigi pályájának egyik legösszetettebb feladata. – Nagyon sokrétű történet az övé. Felmerül a kérdés, hogy meddig lehet „vele menni.” Van egy ember, aki betart minden törvényt, egy mintapolgár. De olyan mértékű sorozatos igazságtalanság éri, amire azt mondja, hogy nem tud így tovább létezni. Mártír is lehetne, de itt jön az ellentmondás: nagyon sok erőszakosságot elkövet ő is. Itt ez az ember, akit először megsajnálunk, majd aztán megértünk, de megkérdőjelezzük a tetteit: vajon mekkora árat lehet kérni, visszakérni, fizetni és megfizettetni magunkkal és más emberekkel az igazunkért? – veti fel a kérdést a színművész. – Thomas Mann nem véletlenül nevezi ezt a történetet a német irodalom legerőteljesebb elbeszélésének. Ez tényleg egy olyan „mese,” amiről érdemes beszélni. Ez egy olyan színházi pillanat, amit örömmel oszt meg az ember a nézőkkel. Nagyon szeretnénk átadni és megélni ezt a történetet, amennyire csak tudjuk – mondja Simon Zoltán.

Rusznyák Gábor: A „K” ügy – igazságtalanság két részben Henrich Von Kleist Michael Kohlhaas című kisregénye alapján

Valószínűleg minden emberrel történik élete során olyan igazságtalanság, amely során nem is főként emberi méltóságunkba gázol bele valaki, hanem szimplán jogtalanságot követ el velünk szemben. Nem feltétlenül gonoszságból, személyes ellenszenvből, vagy mert erősebb nálunk és visszaél hatalmával, hanem sokkal inkább csak azért, mert úgy érzi: megteheti. Mi mit teszünk ilyenkor? Lenyeljük a békát? Élünk tovább? Elfogadjuk, hogy „ilyen az élet”? Vagy harcolunk az igazunkért, bírósághoz fordulunk, perelünk, akár évekig, évtizedekig s aztán... ügyünk egyszer csak elporlad, szétmállik, semmivé lesz, mert akivel perben állunk „valakinek a valakije” s mi rájövünk, hogy az írott törvények fölött létezik egy emberi, rokoni kapcsolatokból szőtt érdekháló, amely sokszor felülírja a törvényeket. Ekkor még mindig bízhatunk az Isteni igazságszolgáltatásban - már ha van istenhitünk, de ha nincs? Mi van, ha már elfogytak a lehetőségeink? Bosszút állunk? Van ehhez jogunk a totális jogtalanságban???

Ezeket a kérdéseket feszegeti és járja körbe a Kleist által is feldolgozott örökérvényű történet, amit most mi magunk fogalmazunk újra és gondolunk tovább.

(PR cikk)