Ha új mosogatógépet szeretnénk vásárolni, érdemes arra törekedni, hogy minél jobb energiahatékonyságra legyen képes. Az összehasonlításra az energiaosztályok adnak lehetőséget, viszont tudni kell, hogy nekezek a besorolása a tavalyi év márciusában megváltozott. A korábbi A-D skála és az „A plusszos” jelölések megszűntek, a helyüket új skálázással rendelkező A-G energiaosztályok vették át.

A mosogatógépek piacán különböző típusú készülékekkel találkozunk, ezek között rejtőzik a változat, ami tökéletesen megfelel az igényeinknek. Elsőként meg kell fontolnunk, hogy beépíthető vagy szabadon álló készülékre van szükségünk. Előbbiek esztétikusabb megoldást kínálnak abban az esetben, ha a szekrényben jut hely a készüléknek. Ha nem, az esetben a szabadon álló változat mellett kell döntenünk.

A mosogatógépek szélességét szabványok határozzák meg; a szélesebb „normál” változatok 60 cm, a keskeny gépek 45 cm szélességűek. Utóbbiak a helytakarékosságot szolgálják, tehát csak abban az esetben érdemes mellettük dönteni, ha kifejezetten kis alapterületű konyhával rendelkezünk. Előbbiek lényegesen több teríték befogadására alkalmasak, így gazdaságosabb mosogatást tesznek lehetővé.

A Whirlpool mintegy százéves története során elkötelezte magát, hogy mindig jobb és jobb háztartási gépeket állítson elő. Ennek az eredményeképpen születtek meg azok az innovációk és funkciók, amelyek a gyártó mosogatógépeit mind sikeresebbé tette.

A hatékonyság kulcsa a belső tér kialakításában rejlik. A Whirlpool számos innovatív megoldást vezetett be a helykihasználás további javítására. Az egyedülálló Extra Space design lehetővé teszi lábasok és serpenyők elhelyezését is az alsó kosárban úgy, hogy emellett 10 terítéknek is jusson hely. A Flexi Space innováció pedig moduláris szerkezetű kosarakkal teszi lehetővé az edények korlátok nélküli elrendezését.

A gyártó előszeretettel alkalmaz lehajtható tányértartókat; a mozgatható tányértartó tüskéknek köszönhetően nem kell alkalmazkodnunk a belső kér kötöttségeihez. Hasonló célt szolgál a kivehető felső kosár is; ha szokatlan formájú edényeket szeretnénk elmosni, a készülék felső kosarának eltávolításával azonnal lehetőségünk nyílik elhelyezni őket. Sőt, egyes készülékek esetében harmadik evőeszköztartó fiók is rendelkezésre áll, így megnövelt kapacitás segít abban, hogy mindennek jusson hely.

Az energiamegtakarítást fejlett elektronikai megoldások is támogatják. A Whirlpool saját szabadalmának, az úgynevezett 6. Érzék EcoFriendly technológiának köszönhetően intelligens szenzorokkal figyelik a mosogatási ciklust és a szennyezettségi szintet, ennek megfelelően változtatva a mosogatási paramétereket. A technológia alkalmazása akár 50%-os energia-, víz- és időmegtakarítást eredményezhet, ha az amerikai gyártó mosogatógépei mellett döntünk. További megtakarítást érhetünk el a NaturalDry funkciónak köszönhetően, ami kinyitja a gép ajtaját a hatékonyabb szárítás és az alacsonyabb energiafelhasználás érdekében.

Érdemes olyan készüléket választani, ami kellő hatékonyságra képes. Ilyen módon elkerülhető az edények újbóli mosása. A Whirlpool Power Clean funkciójának köszönhetően nincs szükség előmosogatásra. A technológia tökéletes mosogatási eredményt nyújt az edények súrolása vagy áztatás nélkül.

A költségek tovább csökkenthetők, ha éjszakai tarifaváltóval rendelkezünk. Az indításkésleltetésnek köszönhetően olcsóbb villamos energiát használhatunk a készülék üzemeltetésére anélkül, hogy fel ki kellene kelnünk az ágyból. A korszerű Whirlpool mosogatógépeket úgy tervezték meg, hogy a legkisebb zajkibocsátás mellett biztosítsa a tökéletes mosogatási eredményt.

