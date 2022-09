Az ajándékküldő cégek összeállításai korábbi tapasztalatok alapján készülnek, így elég jó megközelítést adnak arról, hogy az aktuális trendeknek, üzleti szokásoknak megfelelően melyek azok a termékek, amelyek sikeresek lehetnek céges ajándékként. Hogyan választhatsz megfelelő és elegáns ajándékot férfiaknak? Mutatjuk, milyen tényezőket mérlegelj!

Az ajándékozás szempontjai

Ajándékot kapni, de adni is öröm, hiszen a másik öröme nemcsak jó érzés, de siker is. A Bellio elegáns ajándékcsomagjai többféle tematikában és alkalomra készülnek, hogy megkönnyítsék a választást.

Amikor ajándékot választasz - főként céges ajándékok esetében - nem árt néhány fontos szempontot szem előtt tartani:

Az ajándék értéke ne legyen zavaróan magas, hiszen ezzel nemcsak a megajándékozottat, de magadat is kellemetlen helyzetbe hozod. Főként, hogy vannak cégek, ahol a belső protokoll nem is engedi nagy értékű ajándékok elfogadását.

Ne legyen túl személyes, még abban az esetben sem, ha szinte baráti a kapcsolatotok. Parfümöt, ékszert nem illik adni céges ajándékozás keretében.

Amennyiben alacsony a költségvetésed, inkább kevesebb, de minőségi terméket válassz a mennyiség helyett. Az olcsó reklámajándékok kora amúgy is lejárt, felejtsd el a a céglogós műanyag tollakat, gagyi italokat!

Mi lehet igazán elegáns ajándék férfiak számára?

Az elegancia megtestesítői lehetnek prémium minőségű exkluzív meglepetések, a csokoládéktól az ínyencségeken át a különleges vagy igényes italokig. De egy elegáns ajándékcsomagba nívós kézműves termékek, akár kozmetikumok is kerülhetnek, amelyek az egyediség érzetét keltik. A férfiak szeretik a praktikus ajándékokat, a műszaki cikkeket, technikai újdonságokat. Így egy jó minőségű trendi tech kütyü is tökéletes választás lehet.

Az eleganciáról a csomagolásnál se feledkezz meg! Válassz férfias csomagolópapírt vagy ajándéktasakot, amely méltó dísze és elrejtője lesz az elegáns ajándékoknak.

Fontos az egyediség

Ne feledd, az ajándék egy gesztus, így abban is, az átadás módjában is benne van minden, akár az is, amit nem szeretnél elmondani.

Nemcsak az egyedileg, hanem az előre összeállított ajándékcsomagok is tökéletesek lehetnek, amennyiben a csomagolással egyéniséget adsz neki. Az ajándékkártyáról ne feledkezz meg, ezzel is a megbecsülésedet fejezed ki a másik felé. A kézírásos kártya elegáns, és ha nem vagy egy szépírással megáldott ember, egy kalligráfust megbízva igazán egyedivé varázsolhatsz vele bármilyen ajándékot.

Enni, inni mindenki szeret, így prémium gasztro termékekkel soha nem lőhetsz mellé, ha figyelsz arra, hogy férfiaknak inkább férfias íz- és színvilágú készítményeket válassz. És ami legalább ugyanilyen fontos: időben állj neki az ajándékötletek gyűjtésének, az ajándékok beszerzésének, és időben is kézbesítsd vagy add át őket.