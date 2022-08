Ma már persze senki sem vitatja, hogy a megfelelő higiéniai körülmények megteremtése és fenntartása rendkívül fontos. Ha valami nem stimmel ezen a területen, akkor igen könnyen fertőzések üthetik fel a fejüket. Emellett még tudományos megfigyelésekkel is igazolták, hogy akinél rend és tisztaság van, az boldogabb.

Testi és lelki egészségünk érdekében

Ahhoz, hogy tehát mind a testi, mind pedig a lelki egészséggel rend legyen, érdemes rendet rakni és rendet tartani, valamint rendszeresen takarítani! Az Elefántszerszám.hu Webáruház porszívó kínálatában számos remek háztartási és ipari modellt találsz. Ezekkel nemcsak gyorsan, de nagyon hatékonyan megszabadulhatsz a nem kívánt szennyeződésektől.

Ha ugyanis zsúfolt, rendezetlen és nem elég tiszta a környezeted, akkor akár még depresszióssá is válhatsz, magasabb lehet ugyanis a stresszhormonok szintje a szervezetedben. Nosza elő a takarítófelszereléssel, és el a szerte hagyott holmikkal!

Ipari területekhez ipari gépek kellenek

Az ipari létesítményekben, irodákban is ugyanolyan fontos a rend és a tisztaság, mint az otthonokban. A munkatársak is sokkal jobban érzik majd magukat, ha nem olajfoltos padlón vagy a leesett anyagdarabokon állva, vagy azokat kerülgetve kell eltölteni a napjuk nagyobbik részét.

Ebben segíthetnek a nagyobb teljesítményű, ipari felhasználásra kifejlesztett speciális berendezések. Kapható például a sarokcsiszolóra közvetlenül csatlakoztatható igen praktikus és hasznos porelszívó motorháztető is. Ezek használatával meg lehet akadályozni, hogy a gép működése közben keletkező anyagok a tüdőbe jussanak. És persze nem repül szét a por, összepiszkolva az egész műhely berendezését.

Levegőszűrés

A nagyobb területek, speciális ipari létesítmények számára külön modelleket érdemes vásárolni. Ezeknek a háztartási készülékeknél jóval nagyobb a szívóteljesítményük és a tartályuk is. Nem véletlenül, hiszen kifejezetten arra tervezték ezeket, hogy nagyon gyorsan és rettentő hatékonyan lehessen velük dolgozni üzletekben, középületekben, szállodákban vagy irodákban, illetve akár még erősen szennyezett felületeken is.

Vannak többféle szűrővel ellátott modellek, hogy még hatékonyabban megszűrjék a ki- és beáramló levegőt. Már maga a porzsák is szűri a port, ami a légutakban akár még gyulladást is okozhat. A vízszűrős modellek nagyon népszerűek, valamint a cyclone szűrős változatok is, ahol a beszívott levegőt megpörgeti a gép, így ekkor a porszemcsék – mintha egy körhintából kirepülne - kilökődnek. A tisztább levegőt még más extra szűrők beépítésével is biztosítják. Egy szó mint száz: a takarítás lényeges, és ehhez a porszívók remek segítőtársak!

(PR cikk)