Hogyan találjuk meg a megfelelő sportot?

Aki nem szeret sportolni, az valószínűleg nem találta még meg a számára megfelelő mozgásformát. Hiszen a mozgás egyik kulcsfontosságú eleme, hogy örömet, kikapcsolódást hozzon magával. Ha egy újabb feladatnak éljük meg, hogy már megint el „kell” menni futni, vagy vár a kick-box-edzés, akkor az a sport nem nekünk való.

Emellett a megfelelő mozgásforma kiválasztását olyan tényezők is befolyásolják, mint a testalkatunk, az aktuális fizikai állapotunk, az életkorunk, illetve fontos figyelembe venni, hogy mi az, amit be tudunk építeni a mindennapjainkba. Ma már szinte mindenki zsonglőrködik az idejével, nem mindegy, hogy mekkora erőfeszítés heti néhány órát magunkra fordítani.

Hány éves kortól ajánlott edzőterembe járni?

Ma már a fiatalok körében is egyre trendibb edzőterembe járni, azonban sok szülő tanácstalanul áll a kérdés előtt, hogy ez vajon rendben van-e. A jó hír az, hogy a konditermekben nem kizárólag súlyzós edzésekre van lehetőség, sok esetben elérhető már kimondottan gyerekek, tinédzserek számára összerakott csoportos edzés is, vagy egyszerű kardió. De ha bizonytalanok vagyunk, bátran kérjük szakember segítségét, aki személyre szabott edzéstervet állít össze a gyereknek.

A testet harmonikusan terhelő edzésformák egyébként már 10 éves kortól megengedettek, a súlyzós edzések viszont nem javasoltak 13-14 éves kor alatt, hiszen a növésben lévő szervezet még kevésbé alkalmas az izomtömeg növelésével járó edzésekre.

Az étkezés is hatással lehet az edzés hatékonyságára?

Az edzés mellett az étkezés is nagyon fontos, hiszen a rendszeres sport mellett több tápanyagra van a szervezetünknek szüksége kortól függetlenül. Így bármennyire is szeretnénk karcsúbbak lenni, nem szabad éheztetni magunkat drasztikus diétákkal. Javasolt dietetikussal összeállítani egy megfelelő étrendet specifikusan a szükségleteinkre szabva. A megfelelő étrendet pedig érdemes kiegészíteni fehérjék, bcaa, különféle aminosavak, és multivitaminok fogyasztásával, illetve érdemes minél több természetes tápanyagforrást a magunkévá tenni.

Mikor nem javasolt egyáltalán edzőtermi edzést végezni?

Vírusgyanús tünetek

Enyhe torokkaparás vagy fejfájás? Érdemes a legenyhébb tünetekre is odafigyelni több szempontból is. Egyrészt gondoljuk végig, hogy merre jártunk az utóbbi időben, hiszen az elmúlt években fokozottan oda kellett figyelnünk a vírusok terjedésére. Ha bármilyen megfázásos, esetleg Covid-gyanús tünetet tapasztalunk, érdemes néhány napig inkább kerülni az edzőtermet. Ugyanakkor saját magunk érdekében sem javasolt ilyenkor erőltetni a sportot, hiszen a legyengült szervezet számára sokkal inkább csak kárt okozunk vele, mint előnyt kovácsolunk belőle.

Egyéb betegségek

A sportolás számos előnye mellett sajnos egy-két hátulütője is lehet, például a közös zuhanyzó és fürdőhasználat okozta fertőzésveszély, amit már csak, akkor veszünk észre, ha csíp és viszket. Ha bármilyen bőrkiütést, lábujjak közti vagy a hajlatokban található elváltozást veszünk észre magunkon, akkor érdemes előbb kezelni azt és utána edzőterembe menni, hiszen a gombás fertőzések nagyon könnyen terjednek. Ahogy mi beszereztük, úgy másnak is egyszerűen átadhatjuk.

Ízületi problémák és más sérülések

Ízületi problémák esetén javasolt az orvos tanácsait követni: ha ő engedélyezi az edzőtermi edzést, akkor menjünk csak, egyébként kérjük ki a véleményét, hogy milyen sportot érdemes az állapotunkkal űzni. Ugyanez érvényes balesetek, sérülések esetén is, hiszen bármennyire is igényelnénk a mozgást nem biztos, hogy jót tesz az adott állapotban.

A kor csak egy állapot

Ahogy fent említettük már egészen fiatalon el lehet kezdeni az edzőterem látogatását, viszont be kell tartani néhány szabályt. Az igazi edzés 14 éves kor alatt nem ajánlott, ebben az esetben is fokozatos, inkább alacsony terhelésnek érdemes a tinédzsert kitenni. Az időskori edzéssel is hasonló a helyzet, ugyanis a kor előrehaladtával veszítünk az erőlétünkből. Bár nem tilos 50-60 éves kor fölött sem a konditerem, érdemes átgondolni, hogy mit bírunk és mit nem, majd ennek megfelelően módosítani az edzésterven.

