Minden esetben olyan termékeket szabad csak választani, amik 100%-ban bababarát anyagból készülnek. Vagyis puhák, kiváló légáteresztő képességgel rendelkeznek és semmilyen káros anyagot nem tartalmaznak. Így megóvhatjuk a csemeténket az allergiás reakcióktól.

A bambusz több szempontból is előnyös alapanyag a minőségi babaholmik létrehozásához. Ha szeretnéd tudni, hogy miért, akkor olvass tovább, ebben az írásunkban ugyanis erről lesz szó. Nemcsak olvasnál róla, hanem meg is vásárolnád a belőle készülő termékeket? Akkor a Baby Inside Babatermékek bambusz kiegészítői között nézelődj!

Mit érdemes tudni a bambusz növényről?

A bambusz a pázsitfűfélék családjába tartozó növény, ami rendkívül gyorsan nő és kiválóan alkalmazkodik a környezetéhez. Ennek köszönhetően mindegyik kontinensen megtalálható, az egyetlen kivétel a sarkvidék.

Egy nagyon erős, rugalmas, tartós és gyönyörű növényről van szó, amit több mint 5000-féle módon lehet felhasználni. Nemcsak ruhaneműket, takarókat és törölközőket készítenek belőle, hanem például tálakat, hangszereket, bútorokat sőt még szörfdeszkákat is.

Miért jó alapanyag a babaholmikhoz?

A bambusz mint alapanyag nem más, mint a bambusz rostjaiból készült textil. Az egyik legnagyobb előnye, hogy antibakteriális, ami azt jelenti, hogy az ebből készülő holmik tökéletes választások a babák számára. Kiváló nedvszívó képességgel rendelkezik, de vizesen sem tapad hozzá a bőrhöz, ezzel kényelmetlenséget okozva. Bármi is készül belőle, az nagyon puha és kellemes tapintású lesz.

A bambusz holmikat bátran ki lehet mosni. Több hónapos használat és rendszeres mosás esetén sem veszítik el a formájukat, a puhaságukat vagy a színüket. Mindemellett pedig az is mellettük szól, hogy kiváló hőszabályzó tulajdonsággal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy télen is és nyáron is lehet használni őket. Melegben ugyanis hűtenek, hidegben pedig fűtenek, ezzel megakadályozva a baba túlmelegedését vagy lehűlését.

Mire figyelj oda vásárláskor?

A bambusz anyagnak sokféle változata van. Nem mindegy például, hogy természetes vagy viszkóz bambuszról beszélünk-e, illetve az anyag bambusztartalma is rengeteget számít. Vannak holmik, amik teljes mértékben abból készülnek, de találkozhatsz olyanokkal is, amikben a bambusz mellett más anyagok is megtalálhatók.

Bízunk benne, hogy már számodra sem kérdés, miért remek választások a bambuszból készült babaholmik. Nemcsak elképesztően puhák és jó légáteresztők, hanem számos más előnyük is van, amik ugyanúgy mellettük szólnak. Csak arra kell figyelned, hogy mindig megbízható cégtől vásárolj, ahol az anyag összetételéről hiteles tájékoztatást kapsz.