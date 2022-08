Állami ösztöndíjas formában is lehet jelentkezni az egészségtudományi alapképzési szakokra a Egészségtudományi Karon. A BSc szakok közül kiemelendő a munkaerőpiac által is megbecsült diplomás ápolók képzése, mely nappali és levelező formában is meghirdetésre kerül. Osztatlan tanárképzésben és gyógypedagógia BA képzésben állami ösztöndíjas férőhelyeket is hirdet a Bölcsészettudományi Kar. Piacképes diplomákat lehet szerezni jogász szakon nappali vagy levelező munkarendben az intézmény Állam- és Jogtudományi Karán.

A vegyipar szívében az ipar szakmai támogatásával kínál képzési lehetőséget mind alap, mind mesterképzési szinten az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar. A hallgatók részesei lehetnek a fenntartható jövő alakításának, külön specializációként pedig választhatók a fémes-, vagy a kerámia- és a polimer technológiák. A műszaki és informatikai képzési területen tíz alap-, négy mesterképzési, egy felsőoktatási szakképzési szakra várja a jelentkezőket a Gépészmérnöki és Informatikai Kar, ahol a BSc szakok állami ösztöndíjas formában is elérhetőek. A műszaki földtudományi alapszak országosan egyedülálló képzés a Műszaki Földtudományi Karon. Mérnökként a földtudományos területen csak a Miskolci Egyetemen lehet ilyen végzettséget szerezni, amelyet nélkülözhetetlen tudást nyújt a mai világban, ezért a világ bármely pontján hasznosítható.

Az adat a XXI. század aranya, ennek megismerésére van lehetőség a közgazdasági adatelemző alapképzésben a Gazdaságtudományi Karon szeptembertől. A hatféléves képzés célja olyan közgazdászok kerüljenek ki az egyetemről, akik jártasak az adatbányászatban és adatelemzésben, valamint képesek adatbázisok kezelésére, továbbá az azokban lévő információk kreatív felhasználására, vizualizálására, tartalmi elemzésére, döntéselőkészítő jellegű interpretálására, alapszintű elemzési, döntés-előkészítési feladatok elvégzésére. Szintén új képzésként indul önköltséges formában a sportszervezés alapszak a Gazdaságtudományi Karon, ahol olyan szakembereket képeznek, akiket érdekel a sport és gazdaság kapcsolata, és szeretnének részt venni sportegyesületek munkájában, sportvállalkozások alapításában. A sportszervező hallgatók pedig már részt vehetnek 2024-ben a Miskolci Egyetem és a Debreceni Egyetem közös szervezésében rendezendő Európai Egyetemi Játékok lebonyolításában.

