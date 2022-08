Mi a baj az elhagyott kosarakkal?

A legfőbb gond mindenféleképpen az, hogy elveszítettük ezeket a vásárlókat, ráadásul nem is tudjuk pontosan azt, hogy miért. A GrenT Média webfejlesztési szolgáltatásaival megoldást nyújthat erre a problémára is.

A kosárban hagyott termékek miatt minden cég valódi veszteséget könyvelhet el, aminek minimalizálása mindenféleképpen érdekük. De mi mindent tehetnek azért, hogy elkerüljék azt a kellemetlen szituációt?

Miért nem vásároltak?

Sokféle oka lehet annak, ha egy kosár magára marad. Az egyik gyakran megfogalmazott indok az, hogy a kiválasztott termék értékéhez képest túlontúl magas szállítási költségeket kellene elfogadni. Az is sokszor előfordul, hogy a vevő nem szeretne élni a regisztráció lehetőségével, ellenben más formában nem lehetséges a vásárlás.

Előfordulhat az is, hogy a kiválasztott holmik együttes összege túl magas, ezért inkább elhalasztja az elköteleződést. Ilyenkor nem arról van szó, hogy a látogató egyáltalán nem szeretne vásárolni, hanem például azzal szembesült, hogy a szükséges összeg csak egy későbbi időpontban áll majd a rendelkezésére.

Nem ritka, hogy a fizetési felület vagy a felkínált opciók nem megfelelőek, ahogy a túlságosan bonyolult rendelési folyamat is riasztó lehet. Az is lehet, hogy látja a kupon megadásának lehetőségét, de nincs birtokában olyan kedvezmény, amelyet be tudna váltani. Végül sokszor az okozza a problémát, hogy nem kérhető a kiszállítás extra gyorsan. Ez gond lehet, ha például valamilyen konkrét eseményre szeretne ajándékozni, de akkor is, ha egész egyszerűen nem szeret hosszasan várakozni.

Az okok sokrétűek, ám a vevők több, mint a fele örömmel visszatér kosarához, amikor értesítést kap arról, hogy magára hagyta.

A jó értesítés jellemzői

Ebből már láthatjuk, hogy az elhagyott kosárról érdemes értesítést küldeni az érdeklődőnek, mert könnyen előfordulhat, hogy ennek hatására meggondolja magát. Azonban a sikeres bevetés igényel némi odafigyelést is.

Az egyik fontos dolog, hogy ne várjunk túl sokáig, ugyanis a legfeljebb egy órán belül megérkező emlékeztetők járnak a legnagyobb sikerrel. A jó értesítéshez megfelelő tárgy is dukál, amiben röviden megfogalmazzuk azt az állítást vagy kérdést, amellyel hatással lehetünk a vásárlóra.

Érjük el, hogy a vevőt érdekelje a mondanivalónk, például kínáljunk a vásárláshoz extra szolgáltatást vagy tartalmat, amely érdekelni fogja, s motiválja arra, hogy megvegye a kiválasztott termékeket.

Próbáljunk meg közvetlenek lenni, például ha illik a vállalathoz, akkor alkalmazhatunk emoji-kat, vagy egyedi megfogalmazással is elérhetjük a figyelem felkeltését. Mindeközben ne feledkezzünk meg arról, hogy profi hatást keltsünk, s mindig helyezzünk el egy “call to action” gombot is a levélben, hogy ne kelljen keresgélni azt, hogy hogyan hajtható végre a művelet.

