Általános, hiszen mindenki minden nap tapasztal, tanul valamit az ember, ugyanakkor rendkívül bonyolult folyamat, hiszen egész személyiségünkre, ezáltal életvitelünkre és életünkre is hatással lehet. A tanulás folyamatos fejlődés, mely a tapasztalati úton szerzett tudás mellett az oktatás és képzés valamennyi formáját magában foglalja. Az egész életen át tartó tanulás fontossága mára már nem kérdés; a körülöttünk folyamatosan változó világ, a folyamatosan fejlődő technológiai és gazdasági környezet tőlünk emberektől, munkavállalóktól is megköveteli a folyamatos megújulást, a szakmai tudás folyamatos frissítését, vagy az új, innovatív szakmák elsajátítását.

Vannak, akik izgalmas kihívásként tekintenek egy új szakma megtanulására, mások a munkában való érvényesülés kulcsának tartják, megint mások pedig adott életszakaszuk egy következő lépésének. A tanulási vágy mögött megannyi motiváció állhat, de milyen lehetőségei vannak azoknak, akik a 21. században, felnőttként szeretnének újra az „iskolapadba” ülni és szakmát tanulni?

Önképzés helyett „vissza az iskolapadba”

Sokan adják a fejüket különböző videós tartalmak alapján önképzésre, amely sokkal inkább kellemes szórakozást, mintsem kézzel fogható szakmai tudást nyújt az érdeklődőnek. Még ma is kevesen tudják, hogy 2020 szeptemberére átalakult a magyar szakképzési rendszer. Az átalakítás célja egy, a munkaerőpiac folyamatosan változó igényeihez rugalmasan alkalmazkodó és magas színvonalú szakmai tudást biztosító szakképzési rendszer kialakítása volt. Közvetlen cél a jól képzett, értékes tudással és kompetenciákkal bíró, felkészült szakemberek képzése. A komplex átalakítás kinyitotta a kaput a felnőttkori szakmatanulás előtt. Nemcsak a tanulási formák közötti választási lehetőséget, és számos szakma és szakképesítés megszerzését tette lehetővé, hanem – és erről még a mai napig is kevesen tudnak – két szakma ingyenes megszerzését is. Ez sok felnőtt számára ad lehetőséget szakmatanulásra, átképzésre vagy a meglevő szaktudásának fejlesztésére Miskolcon is, az ország egyik legnagyobb szakképzési centrumában, a Miskolci Szakképzési Centrumban.

Szakmatanulás a Észak-Magyarország központjában

A Miskolci Szakképzési Centrum (Miskolci SZC) 8 iskolájával Miskolcon, 2 iskolával vidéken – Mezőkövesden és Mezőcsáton – biztosítja a magas színvonalú szakmai oktatást. A közel 7 000 tanuló közül több mint 1 000 fő felnőtt, akik szinte valamennyi ágazat, közel 100 szakmájából választhatnak magukat tanulmányi utat. A Miskolci SZC képzési kínálata nagyon sokszínű; az informatikai, elektronikai, gépészeti képzéseken túl, építőipari, gazdálkodási, turizmus-vendéglátás, szépészeti, szociális, valamint kreatív területen is elérhetők a rendszer nyújtotta szakmaszerzési lehetőségek.

Nappali, vagy munkához igazodó rugalmas időbeosztásban, INGYEN

A felnőttek részére nemcsak a képzési kínálat rendkívül széles, hanem a képzési formák közt is bátran válogathatnak, akik szakmatanulásra szánják el magukat.

Azok számára, akiknek jelenleg az életükben a szakmatanulás főállású tevékenységként jelenik meg, esetleg érettségi után, vagy egyetem előtt állnak, a nappali rendszerben szervezett szakmai oktatás a legjobb választás. Ide jellemzően 25 éves korig van lehetőség jelentkezni, a képzések nagy része érettségire épül, a képzési idő pedig 2 évet ölel fel. Az oktatás során kizárólag szakmai képzés folyik, általában hétköznapoként, a délelőtti időszakban. A részletes képzési kínálat elérhető a Miskolci SZC weboldalán.

Azok, akik munka mellett képeznék tovább magunkat, vagy mélyednének el egy-egy új szakma rejtelmeiben, a munkavégzéshez igazodó időbeosztásban – jellemzően esti munkarendben – megszervezett képzés a legideálisabb választás. Ezekre a képzésekre akár már 16 éves kortól lehet jelentkezni, de fontos azt is megemlíteni, hogy a jelentkezésnek felső életkori határa nincs. A Miskolci SZC képzési palettáján egyaránt szerepelnek érettségire épülő technikumi, valamint szakképző iskolai képzések is. Ezen képzések esetén az oktatás jellemzően a délutáni-esti időszakban, heti 2-3 alkalommal történik, de a rugalmas szervezést szem előtt tartva a Miskolci SZC szombati napokon is indít képzéseket A képzési idő alapesetben 2 év, ugyanakkor lehetőség van előzetes tudásbeszámításra, amellyel a szakmai oktatás ideje csökkenthető. Több szakmában akár 8 hónap alatt is végzettséget szerezhetnek a résztvevők, amelyről a Miskolci SZC weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.

A szakmai oktatás végeztével a szakma megszerzéséről oklevél (technikus), illetve szakmai bizonyítvány kerül kiállításra. A fentebb említett esetekben fontos kiemelni, hogy a szakmai oktatás – alapesetben – két szakma megszerzéséig ingyenes. A képzések minden év szeptemberében indulnak, a jelentkezések májustól egészen augusztus végéig folyamatosak.

INGYENES felnőttképzés

Akik gyorsan, rövidebb idő alatt és munkavégzés mellett is megszerezhető szakmai tudásra szeretnének szert tenni, a Miskolci SZC felnőttképzési kínálatából érdemes szemezgetnie. A tanúsítvánnyal záruló, intenzív, ingyenesen elérhető képzések közt olyan szakképesítések szerezhetők, mint a Mérlegképes könyvelő, a Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző, a Demencia gondozó, az Élelmiszer-eladó, a Faipari gépkezelő vagy a Számítógépes adatrögzítő, de a képzési paletta folyamatosan bővül ezért érdemes a Miskolci SZC oldalára időről időre újra visszatérni. A képzések rugalmas munkabeosztásban kerülnek megszervezésre, így munka mellett gyors és kényelmes választás lehet az új szakmai ismeretek megszerzésére. A meghirdetett képzésekre folyamatosan lehet jelentkezni.

Személyre szabott tanácsadás a Képzési Információs és Élményközpontban

A Miskolci SZC 2021 telén adta át Miskolc belvárosának szívében (Széchenyi István u. 103.) az országban egyedülálló információs és élményközpontját, ahol az izgalmas, délelőtti pályaorientációs programok mellett szeretettel várja a szakmatanulás iránt érdeklődőket. Az ügyfélfogadási időben nemcsak általános tájékozódásra van lehetőség, hanem szakértő pályaválasztási kolléga segítségével, egyéni tanácsadás keretén belül könnyen megtalálható minden érdeklődő számára az igényeinek megfelelő képzési forma és szakma. A választott képzésre jelentkezés akár a helyszínen is megtehető.

Képzési Információs és Élménközpont (3525 Miskolc, Széchenyi István u. 103.)

(PR cikk)