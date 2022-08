Ez akkor sincs másképp, ha valamilyen egészségügyi problémával küzdesz, legyen az ízületi fájdalom, hát- és derékfájás vagy éppen valamilyen térdprobléma. Minden csak a megfelelő sport kiválasztásán és a mértékletességen múlik!

Miért fontos az ízületek védelme?

A porcoknak – még ha viszonylag kevés szó is esik róluk – óriási feladatuk van az emberi szervezetben, ugyanis ezeknek köszönhetően történik meg a csontvégek egymáson való elcsúszása. A porc rugalmas és folyadékot tartalmazó szövet, amelynek tápanyagellátását az üregében található folyadék és a csontszövet biztosítja számára. Ez a szövet azonban bizonyos külső és belső hatásokra elveszítheti a rugalmasságát és leépülhet, ami porckopást eredményezhet. Ez egy viszonylag gyakori jelenség – illetve betegség –, tünetei között az erős fájdalmat, az ízületek merevségét, valamint azok mozgathatóságának csökkenését említhetjük.

Mitől alakulhat ki és hogyan tehetsz ellene?

Ez a probléma elsősorban az idő múlásával, vagyis a korral jelentkezik, ezt nevezzük elsődleges porckopásnak. A másodlagos porckopásnak a valamilyen betegség, gyulladás vagy rendszeres, erőteljes sport miatt kialakult kopást nevezzük. Ennek megelőzése érdekében nem árt már korán, egészen fiatalon odafigyelned az életmódodra. Többek között a tápanyagokban gazdag és választékos táplálkozásra, valamint a nem megterhelő, de rendszeres sportra. Emellett a folyadékfogyasztásnak is lényeges szerepe van a porcok egészségének megtartásában: fogyassz gyógyteákat, 2-3 liter vizet naponta és a gyümölcsleveket is érdemes beiktatnod a mindennapjaidba!

Emellett érdemes lehet a különböző ízületvédő étrend-kiegészítőket is bevetni: a kollagén például csodákra képes, ha a porcok egészségéről van szó.

3 kímélő sport az egészséges ízületekért

A testmozgásnak mind fiatalabb, mind idősebb korban érdemes szerepet szánnunk az életünkben, így a porckopás kialakulásával sem szabad azt abbahagyni. Ugyanakkor ha ízületi gondokkal küzdesz, nem mindegy, melyiket és hogyan űzöd: célszerű nem megterhelő, jól átmozgató kardióedzéseket választani.

Úszás

Az úszás légzésszabályozásra kényszeríti a tested. Amellett, hogy igénybe veszi a légzőszervet, az összes izomcsoportot megdolgoztatja, hiszen a felső és alsó testfélre egyforma teher hárul. Remek választás lehet, ha már kialakulóban lévő csontritkulásod van, mivel javítja az ízületek és az izomzat állapotát. Ennél a sportnál ugyanis semmilyen erő nem hat a csontozatra, ezáltal a testtömegnek csak egy kis töredéke nehezedik a beteg ízületre.

Kerékpározás

Ha inkább a szárazföldi sportok híve vagy, akkor próbáld ki a kerékpározást, amely nemcsak a szív- és vérkeringési rendszert edzi, hanem javítja a terhelhetőséget, a fizikai állóképességet, a mozgáskoordinációt és az ízületek egészségét is. Ennek a mozgásformának a segítségével könnyen és kíméletesen tudsz megedződni, még akkor is, ha porckopásod van.

Pilates

A pilates napjaink egyik legkedveltebb és legdivatosabb sportja, amelyet fiatalok és idősek egyaránt imádnak kipróbálni és heti szinten gyakorolni. Ha esetleg az előző két sport nem nyerte el a tetszésedet, és kipróbálnál valami újat, akkor itt az ideje, hogy esélyt adj ennek a mozgásformának! A pilates nyújtja a végtagok izmait, csökkenti a térd- és a hátfájást, valamint ennek köszönhetően javulhat a testtartás és a mozgáskoordináció is.

Mit tehetsz még érte?

Mint már fentebb is írtuk, a helyes táplálkozás, a vitaminok és bizonyos esetekben orvosi segítség is szükséges az ízületi problémák megszüntetéséhez. Általában gyógyszeres kezeléssel és gyógytornával szokták kezdeni az orvosok, egyes esetekben pedig reumatológiai kezeléseket is javasolhatnak. De ha ezek nem válnak be, az életminőséged pedig folyamatosan csak romlik, akkor érdemes megfontolni a térdprotézis beültetését. A térdprotézis beültetése során művi implantátummal helyettesítik az elhasználódott ízületek felszínét, ennek segítségével pedig ismét kiegyensúlyozottan tudsz majd mozogni.

