Magyarország az éghajlatváltozás valószínűsíthető következményeit tekintve Európa egyik legsérülékenyebb országa. A klímaváltozás közvetlen vagy közvetett módon hazánk minden térségében, társadalmunk minden szereplőjére, természeti környezetünkre, gazdasági ágazatainkra jelentős hatással lehet. A folyamat másodlagos hatásai, így például a biológiai sokféleség csökkenése, az áradások és aszályok súlyosbodása, a termőföld pusztulása, az invazív fajok és a kártevők terjedése, a környezeti okokra visszavezethető megbetegedések gyarapodása Borsod-Abaúj-Zemplén megyét kiemelten érintik. Bár a jelenség globális, a hatékony cselekvés nem képzelhető el az alacsonyabb területi szintek bekapcsolódása nélkül.

Mindezen problémák feltárására az önkormányzat elkészítette a megye Környezetvédelmi Programját, majd Klímastratégiáját, amelyek komoly hangsúlyt fektetnek a szemléletformálási akciókra, de ennél jóval több kerül bennük megfogalmazásra. A Környezetvédelmi Program a fenntartható fejlődést, ezen keresztül a hosszú távon sikeres környezetvédelmi programok megalapozását és az ehhez megfelelő eszközrendszer kialakítását mutatja be. A Klímastratégia pedig a programalkotás szintjén vállalkozott arra, hogy a megyei gazdaság klímabarát, energiahatékony pályára állításán keresztül bemutatja, hogyan válhat Borsod-Abaúj-Zemplén a klímatudatos és zöld gazdaságfejlesztés területén az ország egyik példamutató térségévé.

Az előző uniós fejlesztési ciklus keretei között a TOP-ban, azaz Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban voltak, a 2021-27-es fejlesztési időszakban a TOP Pluszban vannak olyan pályázati lehetőségek, amelyek a megye környezet- és klímavédelmi céljait szolgálják. Ilyen a zöldterületek növelése, az energia megújuló forrásokból történő előállításának és helyi felhasználásának ösztönzése, vagy a környezeti állapot javítása. A TOP-ból például a megye 16 városában 24,5 milliárd forintból zöldültek ki terek, parkok, sétautak. A TOP Pluszban pedig - felmérve a települési önkormányzatok igényét - több mint 12 milliárd forint áll rendelkezésre az önkormányzatok energetikai fejlesztéseire.

A Megyei Önkormányzatban talált partnerre – a Miskolci Egyetem mellett – a „Ne dobd el!” elnevezésű környezetvédelmi kampányában a megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója. Fő cél egy népességét megtartó, és az itt élők mellett mások számára is vonzó megyekép kialakítása. Ennek eléréshez nagyon fontos a rendezett környezet, a tisztaság, többek között ezért is vállalt koordináló szerepet ebben a kampányban a Megyei Önkormányzat.

Ezzel együtt uniós fejlesztési forrásokon keresztül is törekszik minél szélesebb körhöz eljuttatni szemléletformálási akcióit az önkormányzat. Az Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében projekt részeként iskolákban tartottak klímavédelmi roadshow-t, felismerve azt, hogy a mai világban a fiatalok tudatformálása kiemelten fontos, hiszen övék a jövő. Ehhez ismeretterjesztő, szemléletformáló előadássorozatot, játékos programokat vitt a Megyei Önkormányzat az általános iskolákba és óvodákba. A program része volt a mindennapokban is elérhető, egyszerű környezetvédő tevékenységek bemutatása, mint az esővízgyűjtés, a komposztálás, az újrahasznosítás vagy a szelektív hulladékgyűjtés és a facsemete ültetés – amit az óvodások és alsó tagozatos általános iskolások otthon is meg tudnak tenni.

