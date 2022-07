És miért tanulnál éppen Debrecenben szakmát? Mert a város számos lehetőséget rejt, nem csupán a dolgozni, de a tanulni vágyók számára is. Nem beszélve arról, hogy sportcentrumok, fesztiválok, kulturális és szabadidős programok, bevásárlóközpontok és meghódításra váró parkok fogadják azokat, akik Hajdú-Bihar megye központjában képzelik el a jövőjüket.

A lehetőségek városa

Debrecenbe multinacionális cégek sora települt be az elmúlt években, így a munkalehetőségek száma is ugrásszerűen nőtt. Ezzel próbálnak lépést tartani a helyi oktatási intézmények is, hiszen egyetlen vállalat sem létezhet jól képzett dolgozók nélkül. És itt jön képbe a Debreceni Szakképzési Centrum, ami leendő diákjainak 11 szakképző intézményében kínál színes képzési palettát magas gyakorlati óraszámmal.

Cégekkel a legjobb

A Debreceni Szakképzési Centrum kiemelt figyelmet fordít a gyakorlatközpontú oktatásra, hiszen a diákok tanulmányaik jelentős részét az iskolai tanműhelyekben vagy a duális vállalati partnereknél tölthetik. Ennek köszönhetően testközelből ismerhetik meg választott szakmájukat és a legmodernebb berendezéseken gyakorolhatnak. A DSZC iskolái jelenleg több mint 200 céggel állnak kapcsolatban, melyek a későbbiekben akár munkalehetőséget is kínálhatnak a fiataloknak.

Ösztöndíj és a többiek

A megújult szakképzésben lehetőség van ingyenesen az első két szakma és egy, szakképző intézményben szervezett szakképesítés megszerzésére. Sőt, aki a 25. életévét még nem töltötte be, az akár a második szakmáját is tanulói jogviszonyban, nappali rendszerű oktatás keretében szerezheti meg. A tanulói jogviszony pedig diákigazolvány igénylésére ad lehetőséget, illetve családipótlék is jár a Magyar Államkincstár által meghatározott életkorig, jelenleg a 20. életév betöltéséig.

Ez még nem minden: akik nappali rendszerű szakmai oktatásban az első szakmájukat tanulják, az ágazati alapoktatásban alanyi jogon ösztöndíjra jogosultak. Ezt követően is megkapják – tanulmányi átlag alapján – ezt a juttatást, ha az iskolai keretek között folytatják tanulmányaikat, amennyiben pedig duális vállalati partnernél bővítik ismereteiket, úgy munkabérben részesülnek. Jó hír továbbá, hogy az első szakmát szerzők számára, szakképzettségük megszerzését követően pályakezdési juttatás is jár.

Miért is kapok pluszpontot, ha szakmát tanulok?

Ha minden vágyad, hogy egyetemista legyél, tisztában vagy vele, hogyan számítják ki a felvételi pontszámodat. Mint tudod, általában vagy összeadják a tanulmányi, az érettségi, illetve a többletpontjaidat, vagy megszorozzák kettővel az érettségi pontszámaidat és ehhez adják hozzá a pluszpontokat. Van azonban egy harmadik lehetőség, amit lehet, hogy eddig nem is vettél figyelembe! Ha szakmát tanulsz és szakirányban tanulsz tovább, akkor a szakmai vizsgád eredményét is figyelembe vehetik a pontszámításnál. Ezzel akkor járhatsz jól, ha matekból vagy magyarból nem sikerült olyan jól az érettségi, viszont a szakmai vizsgádon kiválóan teljesítettél.

Ragadd meg hát most a lehetőséget, vár Téged Debrecen!

A Debreceni Szakképzési Centrum 25 év alatti fiataloknak szóló képzési kínálatáról az alábbi weboldalon tájékozódhatsz, ahol mindössze néhány perc alatt le tudod adni a jelentkezésedet is.

