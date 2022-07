Július 20. és 24. között 10 helyszínen, több mint 50 ingyenes programmal várják a kultúra szerelmeseit Sátoraljaújhely és környékén. A fesztivált életre hívó Déryné Program igazgatójával, a Jászai Mari-díjas színművésszel, Kis Domonkos Márkkal beszélgettünk.

Tavaly indult útjára a Déryné Fesztivál. Milyenek voltak az első tapasztalatok, hogyan fogadta a város, a térség a rendezvénysorozatot?

A Déryné Fesztivál a Déryné Program missziója egy nyári eseményben összefoglalva. Két éve indult útjára a program, amely egy hiánypótló kezdeményezés, csapatunkkal egész évben azon dolgozunk, hogy színvonalas színházi produkciókat juttassunk el szerte az országban, különös tekintettel azokra a településekre, ahol az ott élők korábban nem, vagy csak korlátozottan jutottak kulturális élményekhez.

Sátoraljaújhely fontos helyszín a számunkra, hiszen itt került bemutatásra társulatunk, a Déryné Társulat legelső előadása, a Petőfi Sándor: János vitéz című darabja, valamint a fesztivál megálmodását követően, a fesztiválnak otthont adó helyszín keresésénél is rögtön előtérbe került. A Városok, Falvak Szövetségének elnöke, Sátoraljaújhely díszpolgára, Halász János barátom ajánlotta figyelmembe. A környéken fellelhető festői helyeket bejárva azonnal beleszerettünk a helyszínekbe. A Völgyszínháznak, Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeuma parknak, a Zsólyomkai pincesornak, valamint az Ungvári Borterasznak és a környezetnek egészen elképesztő kisugárzása van, szebbnél szebb helyszínek járulnak hozzá az alkotóink művészeti munkájának még magasabbra emeléséhez.

2021-ben mindjárt az első évben több mint 2500 látogatót vonzott a fesztivál. A pandémiát követően minden előadás teltházzal futott, óriási volt az érdeklődés a színházi produkciókon túl a családi programokra is.

Melyek voltak a legfontosabb paraméterei a tavalyi programnak?

A fesztivál kínálatának fő gerincét a Déryné Társulat előadásai adták, látható volt a Déryné ifjasszony című produkció, A falu rossza című népszínmű, a Kék róka színjáték, valamint Széphalmon, A Magyar Nyelv Múzeuma kertjében igazán autentikus környezetben valósult meg a János vitéz című zenés játék. A saját bemutatók mellett számos vendégfellépőt is felsorakoztatott a fesztivál, különlegességnek számított a gyermekeknek szóló interaktív játékokat felvonultató KOHÓ Műhely.

Az idén még magasabbra teszik a lécet, milyen területeken újul meg a fesztivál?

Idén a korábbinál is szélesebb műfaji palettával, a színházi előadások mellett koncertekkel, tánccal, családi programokkal és interaktív játékokkal várjuk az érdeklődőket. A Déryné Társulat saját előadásai – Sütő András: Balkáni Gerle; Weöres Sándor: Holdbeli csónakos – mellett látható lesz a Fabók Mancsi Bábszínháza: A székely menyecske meg az ördög, a Zenthe Ferenc Színház: Tanulmány a nőkről, Petőfi Sándor: János vitéz, valamint az Aradi Kamaraszínház: A Zördög című produkciója, visszatér ebben az évben is a CSAVAR Színház két darabbal is, illetve Dánielfy Gergő is bemutatja Szimpla vágyak című mono-musicalét.

A fesztivál zenei palettáján olyan kiváló zenekarok szerepelnek, mint a magyar népzenei élet egyik meghatározó formációja, a Kossuth és Fonogram-díjas Csík zenekar, a Szabó Balázs Bandája, a kétszeres Fonogram-díjas Kerekes Band, valamint a Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák. Népzene, világzene, blues-os folk rock, hasító ethno-funk, felszabadító csángó-boogie – pergő ütemekben és táncban egészen biztosan nem lesz hiány.

A koncertek sorát gazdagítja a Borteraszon a Sentimento, Gipsy Jazz Five, Beatangok, Valami Swing, Erdős Fruzsi, Talamba, Hutchky & Stars, és a Resti Kornél zenekar. A Zsólyomkai pincesoron egy szál gitáros akusztikus produkcióval örvendezteti meg a közönséget Papp Sándor és Ritter József művészek, valamint érkezik Újhelyi Kinga Jászai-díjas színművésznő - zenészbarátai társaságában, József Attila, Pilinszky János, Kosztolányi Dezső versei fognak felcsendülni, de hallható lesz különleges zenei köntösben első nyelvemlékünk, az Ómagyar Mária-siralom is.

A Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódóan a CSAVAR Színház ’A helység kalapácsát’, valamint ’A nagyidai cigányok’ című fergeteges humorú, interaktív előadását mutatja be. A TheaterWagen elnevezésű mozgó színpaddal ellátogatunk Telkibányára, Mikóházára, Alsóbereckire, Füzérradványra, Füzérre, valamint Hollóházára.

Kiket várnak a programokra, lesznek speciális adott korosztályokat célzó rendezvények?

Gyönyörű környezetben, Széphalmon, a Magyar Nyelv Múzeuma park ad otthont a családi programoknak, köztük a Petőfi kertnek, ahol a gyerekek ügyességi vetélkedőben, János vitéz tematikájú foglalkozásokon vehetnek részt, de artistákkal, bohóccal, mesemondóval is találkozhatnak, valamint báb- és hangszerbemutató is helyet kap a széphalmi programban. Ezen felül lesz népi játszóház, népi mondókák és Kerekítő foglalkozásokon is várjuk a legkisebbeket.

Mi a távlati cél, hová fejlődhet reményeik szerint a népszerű programsorozat?

Bízunk benne, hogy nem csak Sátoraljaújhely és közvetlen környéke, hanem a térség meghatározó kulturális eseménnyé válik a Déryné Fesztivál. Úgy véljük, hogy ezekben a kihívásokkal teli időkben minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy az emberek életébe melegséget, vidámságot vigyünk, a művészetek által élménnyel ajándékozzuk meg őket. Missziónk szerint; Színház mindenkinek!

A fesztivál részletes programja a műsorfüzetben online is elérhető.

(PR cikk)