Az, hogy melyik gyereknek melyik való, azt a szülő tudja a legjobban eldönteni, hiszen a váltórendszer meglehetősen érzékeny műszer, ami nemcsak akkor sérül, ha dobálja a gyerek a cangát, hanem akkor is, ha nem használja helyesen. Ebben a cikkben utánajártunk, hogy milyen előnyei vannak az egyiknek és a másiknak.

Félelem az új dolgoktól

Ahogy sok felnőtt, úgy sok gyermek is fél az újdonságoktól. Jobban szereti a már ismert, jól megszokott dolgokat, és nehezen tér át más alternatívára. Nekik ideális választás lehet a Kerékpárwebshop.eu gyerekbicikli kínálatából a kontrafékes, egysebességes cangák egyike.

Mivel a kisebb járgányok is ugyanilyen kvalitásokkal rendelkeznek, tulajdonképpen semmi újdonságot nem kell megtanulnia vagy megszoknia a csemetének, esetleg csak azt, hogy nagyobb méretű a bringa. A vadócabb lurkóknak is inkább még ezeket a típusokat ajánljuk, akik a parkba érve azonnal eldobják a járgányt, hogy mehessenek focizni a pajtásokkal.

Mint a nagyok

Vannak azonban olyan csemeték is, akik alig várják, hogy olyan drótszamárral közlekedhessenek, mint a felnőttek. Ennek érdekében mély áhítattal szívják magukba a helyes váltásról szóló tudnivalókat, és lelkesen próbálgatják is az új ismereteiket.

Emellett pedig az első és hátsó fékkar használatát is gyakorják. Célszerű egyébként mielőbb megmutatni, megtanítani az új felszereltségek használatát, hiszen annál hosszabb ideig lesz működőképes a váltó. Ráadásul, ha majd olyan nagy lesz, hogy már a felnőtt cangák között válogathat, addigra már rutinosan fogja kezelni, és akár életre szóló bicaja lehet.

Ne legyen ciki

A kamaszoknak már önálló véleményük és ízlésük van, így jobban teszi, ha engedi, hogy a gyermek válassza ki a neki tetsző darabot. Így elkerülhetőek azok a nézeteltérések, hogy azért nem hajlandó kerékpározni, mert cikinek tartja.

Vannak meglehetősen merészebb színű cangák a semlegesek mellett, de más különbségek is akadnak. Léteznek csajosabb, sárvédővel, csomagtartóval rendelkező modellek, de a sportosabb, vagány darabok is helyet kaptak a palettán. Sőt, némelyik canga még teleszkópos is.

Az olcsóbbak jellemzően acélvázasak, valamivel drágábban lehet találni alumíniumvázasat is, bár ennél a korosztálynál még nincs számottevő jelentősége. A felszereltség összességében egy belépő szintű bringának megfelelő minőségű, így nem kell félteni, hogy kárt tesz benne a gyerkőc, a helyes váltó- és fékhasználat megtanulására tökéletes.