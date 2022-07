A két éve indult Déryné Program olyan hiánypótló kezdeményezés, amely amellett, hogy összetett módon kíván támogatást nyújtani a színházi szakma eddig perifériára szorult területeinek, igyekszik széles körben megszólítani a magyar színházi élet részvevőit, felkarolva a kőszínházak mellett az alkotótársulásokat, a befogadó intézményeket és a kultúrafogyasztókat is. Ezen misszió mentén hívta életre tavaly Kis Domonkos Márk, a Déryné Program igazgatója a Déryné Fesztivált, amely Halász János, országgyűlési képviselő fővédnökségével valósult meg Sátoraljaújhelyen.

„A Déryné Fesztivál a Déryné Program missziója egy nyári eseményben összefoglalva. Idén a korábbinál is szélesebb műfaji palettával, a színházi előadások mellett koncertekkel, táncszínházzal, családi programokkal és interaktív játékokkal várjuk az érdeklődőket.” – emelte ki Kis Domonkos Márk.

A Déryné Társulat saját előadásai – Sütő András: Balkáni Gerle; Weöres Sándor: Holdbeli csónakos – mellett látható lesz Petőfi Sándor: János vitéz, a Fabók Mancsi Bábszínháza, a Zenthe Ferenc Színház, az Urban Verbunk, és az Aradi Kamaraszínház egy-egy produkciója, visszatér ebben az évben is a CSAVAR Színház két darabbal is, illetve Dánielfy Gergő is bemutatja Szimpla vágyak című mono-musicalét.

„Nagyon jó dolog, hogy a Déryné Társulatnak van egy saját fesztiválja, ahol meg tudja mutatni magát. Jó érzés és bizalommal tölt el, hogy a társulat Holdbéli csónakos előadása mellett, amiben főszerepet játszom, a saját produkciómmal, a Szimpla vágyakkal is fel tudok lépni. Ráadásul gyönyörű helyszínek vannak, ahol Déryné összes dolgozója részt vesz, ez mindig egy plusz öröm” – fogalmaz a fiatal alkotó.

A színház mellett idén is szerepet kap a tánc, ezúttal az Urban Verbunk érkezik majd a Völgyszínházba. „A Déryné Fesztivál programjába idén kerültünk be, ami számunkra remek lehetőség, mint legfrissebben alakult profi táncegyüttes, hiszen nagy valószínűséggel az ott jelen lévő közönséghez még nem sikerült eljutnunk. Az Urban Verbunk egy olyan innovatív néptáncot képvisel, ami többféle forrásból táplálkozik és bízunk benne, hogy a fesztivál sokrétű nézőközönsége és a sokszínű műfaji jelenléte közös kapcsolódási pontot fog jelenteni. A pénteki Rózsa story egy izgalmas és látványos előadásunk, ami nem csak irodalmi értékeket hordoz, de jelenkori üzenetet is tolmácsol” – hangsúlyozta Tóth Judit, művészeti igazgató.

A fesztivál zenei palettájára is a sokszínűség a jellemző, a népzene mellett helyet kap majd a világzene, a blues-os folk rock, a hasító etno-funk és a felszabadító csángó-boogie is. Fellép majd a Szabó Balázs bandája, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, a kétszeres Fonogram-díjas Kerekes Band, érkezik a Sentimento, a Gipsy Jazz Five, a Beatangok, a Valami Swing, Erdős Fruzsi, a Talamba, a Hutchky & Stars, és a Resti Kornél zenekar mellett Papp Sándor és Ritter István, valamint Újhelyi Kinga és zenekara, illetve koncertet ad a Kossuth- és Fonogram-díjas Csík zenekar is.

„A Csík zenekar azon szerencsés együttesek közé tartozik, akiknek lehetőségük van az ország szinte bármely pontján koncertezni. A legeldugottabb kis falvakban ugyanúgy felbukkanunk, mint a nagyobb városi rendezvényeken, fesztiválokon, vagy akár a legnagyszerűbb magyarországi koncerttermekben. Mindig nagy örömmel tölt el bennünket, ha ilyen rangos eseményre, mint a Déryné Fesztivál meghívást kapunk. Sátoraljaújhelyre pedig nagyon szívesen megyünk, hiszen viszonylag ritkán jutunk el ebbe a városba, így külön öröm, hogy a fesztivál színhelye idén is Sátoraljaújhely” – fogalmaz Barcza Zsolt, a zenekar cimbalmosa.

Gyönyörű környezetben, Széphalmon, a Magyar Nyelv Múzeuma park ad otthont a családi programoknak, köztük a Petőfi kertnek, ahol a gyerekek ügyességi vetélkedőben, János vitéz tematikájú foglalkozásokon vehetnek részt, de artistákkal, bohóccal, mesemondóval is találkozhatnak, valamint báb- és hangszerbemutató is helyet kap a széphalmi programban. Ezen felül lesz népi játszóház, népi mondókák és Kerekítő foglalkozásokon is várják a legkisebbeket.

Így tehát minden adott, hogy a jövő héten kezdődő Déryné Fesztiválon a kicsiktől a kamaszokon át az idősebb korosztályokig mindenki megtalálja a kedvére való kulturális programot, olyan izgalmas helyszíneket meglátogatva, mint például Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeuma park, a Kossuth Lajos Művelődési Központ, a Völgyszínház, az Ungvári Borterasz, valamint a Zsólyomkai Pincesor.

Hivatalos Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1765292147146716

Részletes programbontás a fesztivál programfüzetében: http://derynefesztival.hu/programfuzet/