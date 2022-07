Hirdetés 1 órája

Honnan tudhatja, meddig kell töltenie elektromos autóját?

Az elektromos autók fenntartható megoldást jelentenek ma már nemcsak magánszemélyek, hanem cégek számára is, akár lízing megoldásokkal is, teljes flottára. A zöld rendszámú autók térnyerése megállíthatatlan, amit jól jeleznek a gombamód szaporodó elektromos töltőállomások is.

Sokan még mindig a villanyautók hosszú töltési idejét hozzák fel ellenérvként, amikor a zöldmegoldás kerül képbe. De valóban olyan lassan tölthetők ezek az autók? Milyen tényezők befolyásolhatják a töltés idejét? Egyáltalán ugyanúgy kell-e megközelíteni ezt a kérdést, mint a hagyományos üzemanyaggal tankolt járművek esetében? Tartson velünk! A töltési időt befolyásoló tényezők Az elektromos járművek számára az elektromos áram jelenti az üzemanyagot, és az autó akkumulátorában tárolt energia biztosítja a mobilitást. Egy elektromos autó feltöltése ma már akár egy rövid autópályás kávészünet ideje is lehet, de akár 24 óra is. Az akkumulátor töltési idejét több tényező befolyásolja: az autó modellje, a töltő típusa, a környezeti hőmérséklet, de akár a töltőkábel hossza is. Az eautotoltokabel.hu kínálatában a töltéssel kapcsolatos minden eszköz és berendezés kapható a különféle autómodellekhez. A töltési idő, a töltés sebessége az autó akkumulátorkapacitásának és teljesítményének függvénye. A kapacitás határozza meg, hogy mennyi energiát tud tárolni, vagyis mennyi ideig tartja a töltést. Ez modellenként nagy eltérést mutat. A kapacitás arra is kihatással van, hogy milyen gyorsan képes felvenni a töltést az akkumulátor, és az sem mindegy, milyen autót milyen töltővel párosítunk. Miért lényeges a töltési idő? Otthoni töltés esetén egy egész éjszaka áll rendelkezésre az akkumulátor feltöltésére, ilyenkor a töltési sebesség nem lényeges kérdés. Amennyiben célállomáson kívánja tölteni az autót, például parkolókban, parkolóházakban, plázákban, turistalátványosságok közelében, már fontosabb a töltés sebessége, a töltési idő, ugyanis a hazaútra is elegendő hatótáv szükséges. Villámtöltésre, DC csatlakozóval általában nagyobb távolságok megtétele esetén van szükség, így ilyen típusú töltőhelyek leginkább autópályák mellett találhatók, és egy wc használat vagy kávéfogyasztás ideje alatt képesek 80-100 km megtételére alkalmas energiával ellátni az autók akkumulátorát. Mennyi az annyi? A töltési idő a fentieken felül még nagyon sok tényezőtől függ, így a környezeti hőmérséklettől - a hideg idő befolyásolja nemcsak a töltési sebességet, hanem az akkumulátor hatótávolságát is,

a napszaktól - az elektromos hálózat terheltsége esetén a töltés ideje hosszabbodhat,

a csatlakoztatott elektromos autók számától,

az autó töltöttségi szintjétől - 20% alatt, illetve 80% felett a töltési sebesség megfeleződik,

a töltő típusától, mivel ezek különböző sebességekkel töltenek. Az, hogy milyen gyakran kell feltöltenünk az elektromos autónkat, függ az autó és a töltő típusától, a vezetési szokásoktól. Az okostöltők segítenek abban, hogy a töltés ütemezhető és a lehető legkényelmesebb legyen. (PR-cikk)

