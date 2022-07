A kirakózás szórakoztató

A kirakózást nem lehet elég korán elkezdeni. Már egészen kicsi, 1-2 éves gyermekek kezébe is adhatunk fogantyús kirakót, de óvodás kortól kezdve már a komolyabb darabok is szóba jöhetnek. Az iskolások pedig már megpróbálkozhatnak a több száz darabból álló puzzle-k összeállításával is.

Érdemes szétnézni a Compaya kirakójátékai között, ha még ennél is különlegesebb darabokra vágyunk, hiszen itt 3D puzzle-k is kaphatók, és a felnőttek is találnak itt maguknak valót. A kirakózás ugyanis nemcsak a gyerekek kiváltsága lehet.

Nincs is annál nagyobb öröm, mint mikor a káoszból rendet teremtünk: a sok kis darabból egy szép képet állítunk elő. Ezt nemcsak a gyerkőcök, hanem a felnőttek is nagyon élvezik. Sokakat megnyugtat a kirakózás: kikapcsolódásképpen nagyon hasznos tevékenység. Gyerekkorban a fejlesztői hatását emelik ki a szakemberek: nagyon sokféle képesség javítására jó ugyanis a puzzle.

A kirakózás fejlesztő hatása

Nézzük, milyen hatással van az óvodás korú gyermekek képességeire a kirakó! Először is remekül fejleszti a szem és a kéz koordinációját. Észre kell venni a sok egyforma darab közül azt, amelyikre szükség van, majd megfogni és a helyére illeszteni.

A csipeszelő kézmozdulat, amivel a kirakó részeit felszedegetik a gyerekek, a finommotorikát fejleszti, a kézben lévő izmok erősödését szolgálja. Ez kell majd ahhoz, hogy a gyerkőc helyesen tudja tartani a ceruzát az írás során. De a kognitív képességekre is jó hatással van a kirakózás: az összpontosítás, a kitartás, a türelem mind-mind fejlődik a játék közben, akárcsak a problémamegoldó képesség vagy a logika. Ezért tartják univerzális játéknak a kirakót: rendszeres használatával szinte minden képességterület fejleszthető.

Milyen kirakót válasszunk?

Amikor puzzle-t keresünk a gyermekünk számára, jó, ha figyelünk pár dologra. Először is, mindig az életkorának megfelelőt válasszunk! Ha túl könnyűnek találja a kép összeállítását, hamar megunja, de ha túl bonyolultnak, akkor a kudarc elkerülése miatt nem akar majd játszani vele.

Nézzük meg, hány darabos a kirakó! A Compaya weboldalán is beszerezhető Schmidt Spiele márkájú puzzle-k dobozán mindig feltüntetik ezt az adatot. Négy éveseknek körülbelül 40-50 darabból állót érdemes választani, a 8-10 évesek már megpróbálkozhatnak a 200 darabosokkal is akár!

A téma sem mindegy: ovisoknak valamilyen mesehősös, kutyás, cicás, unikornisos témát keressünk, fiúknak lehet járműves, dinoszauruszos is. Iskolásoknak a bolygókat, városokat, egzotikus állatokat, lovakat ábrázoló kirakók lesznek a jók, de ebben a korban már a 3D puzzle is igazán remek ötlet. A kirakózással mindenki csak nyerhet, akár közösen játszunk, akár egyedül.