A legjobb opció: konténer rendelés

Igazából a konténer rendelés nem egy opció, hanem az opció, hiszen szakemberek segítségével nagyon hamar el lehet szállíttatni nagyobb mennyiségű hulladékot is. Míg ha erre magunk vállalkoznánk, akkor költséges és rendkívül időigényes feladat lenne. Ha a Konténer Rendelés csapatára bízzuk a konténeres sittszállítást, akkor biztosak lehetünk benne, hogy gyors és profi szolgáltatást kapunk.

A konténer megfelelő nemcsak építési hulladék vagy lakásfelújítás során keletkező sitt elszállítására, de nagyobb konyhai felszerelések, bútorok, valamint háztartási lomtalanítás során keletkező szemét esetén is. Nagy előnye a konténernek, hogy nincs korlátozva a hulladék súlya, bármennyit beletehetünk, és ha szükséges, akkor legfeljebb nagyobb vagy több konténert rendelünk.

Nemcsak építkezéshez

Konténer rendelés remek opció lomtalanításhoz is, akár régi ingatlanból történő kipakoláshoz, akár új ingatlan vásárlásra után. Ezeknek a tárgyaknak egy részét hatósági lomtalanítás során is ki lehet helyezni. Azonban ez évente maximum egyszer vagy kétszer történik meg, így ha gyorsan szeretnénk letudni, akkor a konténer rendelés a megfelelő választás. Illetve a tárolók segítségével valóban az összes hulladékunktól meg tudunk szabadulni egyszerre.

Vegyes konténer rendelésére is van lehetőség, ilyenkor nem kell rakodás előtt szétválogatni a hulladékot, hanem egységesen mehet a gyűjtőbe. Ilyenkor is be kell tartani azonban azt a szabályt, hogy veszélyes hulladék ne kerüljön bele. Illetve érdemes odafigyelni arra, hogy amennyiben van szóródó anyag, mint homok vagy sóder, az alulra kerüljön. Így el tudjuk kerülni azt, hogy szállítás során mindent beborítson porral.

Mekkora konténer az ideális?

A Konténer Rendelés sok éves tapasztalata alapján mondhatjuk, hogy a 4 köbméteres konténer, amire jellemzően szükség van. Legyen szó építési sittről, a lomtalanítás során felhalmozódó bútorok és egyéb kacatok eltávolításáról, illetve zöldhulladékról, ez az a méret, ami legtöbbször kell.

Ennek a kis konténernek az ára meglehetősen versenyképes a zsákos sittszállítás árával, a megrakodása pedig lényegesen könnyebb, illetve nem kell bajlódni a hulladék szortírozásával, sem, hiszen vegyesen is pakolható.

Abban az esetben, ha nagyobb mennyiségű hulladéktól szeretnénk megszabadulni a legegyszerűbben és a leggyorsabban, nincs olyan lehetőség, amely jobb lenne a konténer rendelésnél.