Néhány szokást érdemes megtartani

Hurrá, nyaralunk! - kiáltunk fel szabadságunk első napján, és azzal az elhatározással indulunk neki, hogy minden napot fenékig kiélvezünk, semmit sem fogunk úgy csinálni, mint szoktunk - hiszen ezért szabadság, nem igaz? Pihenjünk, együnk nagyokat, jusson idő a délutáni fagyikehelyre: végülis pihenünk.

A Hotel Villa Völgy**** Eger wellnessben is jártas szakemberei szerint az aktív, sportos életmód becsülendő: még akkor sem érdemes mellőzni, ha éppen kikapcsolódunk. Akkor meg aztán pláne, ha egy olyan helyen töltődünk fel éppen, ahol többféle mozgásra is alkalmunk nyílik.

Víz és pára

Eger híres fürdőkultúrájáról, és a szakértők szerint is kiváló megoldás az általános, ízületeket nem megerőltető testedzésre, ha reggelente úszunk egyet. Erre a Hotel Villa Völgy**** Eger kiválóan alkalmas: bel- és kültéri úszómedencéiben letudhatjuk a reggeli adagunkat, hogy aztán felfrissülten ülhessünk le kiadós reggelink mellé. Ha pedig csak lazítanánk: a kültéri élménymedence (és a bár) májustól szeptemberig szívesen szórakoztatja az érdeklődőket.

Azoknak, akik ennél is többre vágynak, a szálloda többféle szaunát kínál: az infra- és a finn szauna, a gőzkabin, a sókamra és a szaunadézsa között mindenki megtalálja a neki tetsző alternatívát. Aki pedig vizes masszázst szeretne, arra a hatszemélyes pezsgőfürdő vár, hogy a levegőbuborékok megdolgoztassák kötött izmait.

Edzés

Ha valaki ennél szigorúbb tervet követ, akkor érdemes a fürdőruha mellé egyéb edzőfelszerelést is pakolnia. Futni, vagy tai-chizni támadna kedvünk? Érdemes egy kellemes, szabadtéri helyszínt, például egy parkot választanunk. A kellemes környezetben az edzés is könnyebben megy, ami nagyon fontos motivációs pont is: jó dolog a megszokott környezetünkből kiszakadva, de mégis vonzó helyszínen sportolni, új embereket látni. Ha ezt szeretnénk, megtehetjük a szálloda háromhektáros parkjában, vagy a Hotel Villa Völgy**** Eger minden igényt kielégítő beltéri edzőtermében is. Itt mindenki megtalálja, amire szüksége van: ha kardióznunk kell, ha erősítenünk: a modern VASIL gépekkel nyaralás közben sem kell lemondanunk fitnesz céljaink eléréséről.

Meggyőződésünk, hogy az az ideális nyaralás, ahol a rossz szokásainkat jókkal cseréljük fel, de a jó szokásokat sem kell eldobni vagy szüneteltetni, helyette a helyzethez alkalmazkodva gyakorolhatjuk őket. Így megmarad a jó rutin is, és nem érzünk lelkiismeret-furdalást, amikor elindulunk hazafelé. Így később is jó szívvel fogunk visszagondolni pihenésünk helyszínére.

(PR-cikk)