Az akcióterv teljes költségvetése 4 417 494,36 EUR, 15 partner vett részt az egyes projektekben, és 12 új munkahely jött létre az akciótervnek köszönhetően. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósult meg.

Az akcióterv részeként hét projekt valósult meg, amelyek egymásra épültek, szinergikus hatást keltve a támogatott tevékenységekben.

Forrás: Via Carpatia

Az első két projekt a helyi vállalkozók támogatását szolgálta. A projektpartnerek határon átnyúló együttműködése növeli a helyi termékek minőségét, versenyképességét és népszerűségét. A Development of local + products 1 projekten belül a Cserehát-Völgy Kft. magpörkölőt és Dsupin János e.v. gyümölcslégyárat épített Gagyapátiban (HU), a BARTRANZ, s.r.o. tökmagolaj sajtolót Buzitán (SK). Az ERFA hozzájárulása 455,015.94 € volt. A Development of local + products 2 projekten belül a Tesz-Team Kft. Hidasnémetiben (HU) káposztasavanyító üzemet épített míg az "Agentúra GES" spol. s.r.o. Kassán (SK) létrehozott egy cukrásztermékeket előállító üzemet. Az ERFA hozzájárulása a projekten belül 1,065,899.00 € volt.

Forrás: Via Carpatia

A harmadik és negyedik projekt a humán tőke minőségének javítására irányult. A Through renovation to the education projekt partnerei oktatási intézmények infrastruktúráját fejlesztették. Encsen (HU) az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség felnőttoktatási tevékenységek javítására fókuszált egy képzési központ létrehozása által. Szepsiben (SK) az Agrotechnikai Szakközépiskolában pedig korszerű laboratóriumi eszközöket szereztek be. Az ERFA hozzájárulása 253,430.00 €. A Via Carpatia Európai Területi Együttműködési Csoportosulás a Find your way to the labour market című projekt keretében képzéseket valósított meg a munkanélküliek számára az újonnan kialakított központokban, melyeknek célja a képzettségi szint növelése és a munkaérőpiacon való elhelyezkedési esélyek növelése volt. A projekt végén állásbörzén vettek részt a résztvevők. A projekt ERFA támogatása 92,725.53 € volt.

Forrás: Via Carpatia

A Meet the local needs projekt részeként néhány hiányzó magas színvonalú városi funkciót pótoltak egy képzési központ létrehozásával Gagyvendégiben (HU), valamint a helyi piacok határon átnyúló hálózatának kialakításával Encsen (HU), Hidasnémetiben (HU), Gagyvendégiben (HU), Buzitán (SK) és Szepsiben (SK), ami emelte a régióban élők lehetőségeinek minőségét. Az ERFA hozzájárulása 1,345,571.00 € volt.

Forrás: Via Carpatia

A Build and promote local image projekt részeként a Jövő Útja Nonprofit Kft. (HU) és a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem (SK) létrehoztak egy új regionális márkát és egy internetes alkalmazást a helyi termelők adatbázisával. 5 határon átnyúló piacot és regionális Agro EXPO-t is szerveztek. Az ERFA hozzájárulása a projekthez 131,777.84 € volt.

Forrás: Via Carpatia

Az akcióterv 6 projektjének koordinálását és széleskörű népszerűsítését a Via Carpatia Európai Területi Együttműködési Csoportosulás a Coordination and Communication Project részeként biztosította különböző kommunikációs eszközök segítségével. Az ERFA hozzájárulása a projekthez 185,344.00 € volt.

(PR cikk)