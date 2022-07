Dojcsák Marcell

tanszéki mérnök

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet

Az eltelt közel száz év alatt jónéhány forradalmian újnak számító anyag, illetve technológia jelent meg mind az élelmiszerek, mind a különböző használati cikkek csomagolása területén. Ezek az új anyagok és technológiák természetesnek mondhatóan előidéztek új fogyasztási szokásokat is. A fejlesztések elsősorban a műanyagok nagy mértékű elterjedését segítették elő, melyek a nagy mennyiségű és olcsónak mondható csomagolóanyagok alapanyagát adják. Napjainkban jól megfigyelhető, hogy megnőtt a szavatosságukat hosszabb ideig megőrző termékek iránti igény, amihez szintén újfajta csomagolóanyagok szükségesek. Manapság a kisebb üzletekről a kereskedelem súlypontja áttevődött a nagy áruházakra, ahol jóval nagyobb választékból válogathat a fogyasztó a pénztárcájának és az igényeinek megfelelően.

A csomagolóanyagok a települési szilárd hulladék (TSZH) jelentős részét, közel 30-40 % -át adják. Ezeket az anyagokat három fő kategóriába sorolhatjuk. Az egyik ilyen kategória az üveg csomagolóanyagok pl.: különböző italos üvegek más és más színekben. A következő nagy egységet a papír alapú anyagok adják, ide tartoznak a különböző nyomdai termékek, karton, hullámpapír stb. A harmadik kategória, mely egyben a legnagyobb részt képviseli a csomagolóanyagok között, azok a könnyű csomagolóanyagok, melyek közé a vas és alumínium konzerves, italos és más dobozok, illetve a műanyagok tartoznak. Jelenleg Magyarországon közel 3,8 millió tonna TSZH keletkezik évente.

A környezettudatos szemléletformálásnak köszönhetően nem is olyan régen felmerült az igény ezen a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentésére, kiváltására. A „hulladékmentesség” egyik napjainkban leggyakrabban említett része a csomagolásmentes vásárlás. Ennek oka, hogy a vásárlásaink során tudunk úgymond a legtöbb hulladékot termelni az által, hogy nem tudatosan végezzük a vásárlást. Remek csomagolásmentes vásárlásási tippeket, és más hulladékcsökkentésre irányuló ötleteket olvashatunk a „hulladekmentes.hu” internetes oldalon. Fontos, ha valaki ezt a fajta vásárlási szemléletet követi, legyenek saját vászonszatyrai vagy edényei, amiben a megvásárolt termékeket haza tudja vinni az illető, és azok elmosása, kitakarítása után ugyan úgy használhatóak a következő alkalommal. Ha csomagolásmentes termékeket szeretnénk vásárolni a legegyszerűbb dolgunk akkor van, ha a piacon megtudjuk vásárolni a termékeket, hisz ott a legtöbb élelmiszert (pl.: rizs, lekvár, tej) meg lehet venni extra csomagolás nélkül. Ha nincs ilyen lehetőségünk, akkor sincs nagy gond, ilyenkor az közelben elérhető kiskereskedőkhöz, őstermelőkhöz is érdemes lehet betérni. E lehetőségeken felül vannak csomagolásmentes termékeket árusító boltok is. Magyarországon napjainkban néhány kisboltban és pár nagy áruházban lencsét, babot, zabpelyhet, stb., illetve drogériákban mosogatószert, különféle mosógéleket, és öblítőket van lehetőségünk ilyen módon vásárolni. E helyek száma várhatóan a közeljövőben erőteljesen növekedni fog, hiszen ezáltal látványosan csökkenthető az a hulladékmennyiség, amelyet a vásárlásaink során megtermelünk.

E célok megvalósításához elengedhetetlen a megfelelő szakember utánpótlás, amely környezetmérnök képzés elérhető a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán.

(PR-cikk)