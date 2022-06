Torz kalóriaigény

Számtalan cikkben olvasni, hogy a kalóriaigényünket a különféle hivatalos kalkulátorok alapján kell kiszámolni. Ezt most felejtsük el, ugyanis egy az egyben téves számításokat ad. Miért? Mert nem veszi figyelembe az izomtömeget, ahogyan a testtömegindex sem. Ráadásul olyan részleteket sem néz, ami például az általános aktivitásunkra vonatkozik. Mit jelent ez? Hát nem azt, hogy ki mennyit dolgozik vagy sportol. Hanem bizony itt arról van szó, hogy ki mennyire aktív természetű akár egy szimpla átlagos hétvégén. Vannak ugyanis olyanok, akiknek sokkal nyugodtabb a vérmérsékletük és léteznek olyanok, akik izgágábbak. Ezek a habitusok pedig bizony jócskán eltérő anyagcserét produkálnak. Az idegesebb, izgágább természetű emberek alapjáraton is gyorsabb anyagcserével rendelkeznek. Ráadásul az izomzat mennyisége sem mindegy. Akinek több az izomzata, az általában több kalóriát éget el alapjáraton, hiszen az izom fenntartásához ez szükséges. Viszont aki „vékonycsontú”, annak bizony bőven kevesebbet kell ennie a megadottnál. Ezért az ilyen kalkulátorok maximum egyfajta kiindulási alapnak lehetnek jók.

Hallgatunk másokra

Számtalan diétabaki abból következik, hogy hallgatunk a rokonokra és a szomszédra. Amikor valaki azt mondja, hogy ő mennyit fogyott az általa jónak vélt diétától az nem garancia arra, hogy mi is fogyni fogunk. Eltérőek vagyunk, ezért minden diétát elsősorban a saját testünk megismerésével kell kezdeni. Utána pedig nem árt egy alapos kivizsgálás sem, mert mi van akkor, ha például pont hormonprobléma miatt megy nehezebben a fogyás? Aztán még a rejtett kalóriákkal is érdemes számolni. Sokszor észre sem vesszük, hogy valójában jóval többet eszünk, mint kellene. Pár napig vezessünk evési naplót, a feledékenyebbeknek egy diktafon is hasznos lehet. Néhány napig pontosan írjuk fel miket eszünk, és hogyan. Látni fogjuk mi a valóság, és ebből induljunk ki.