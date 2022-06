Mit tudunk meg az energetikai tanúsítványból?

Az energetikai tanúsítvány többek között az ingatlan energetikai besorolását tartalmazza, mely besorolás az ingatlan energiafogyasztását tükrözi. Az energiafogyasztás pedig a hőszigetelésektől és a gépészeti rendszerektől függ. Az energetikai tanúsítvány tartalmazza a részletes számításokat, rétegrendeket, valamint a gépészeti rendszerek leírását is. Ezért vásárlás előtt érdemes áttanulmányozni, hogy minél több információnk legyen az ingatlanról.

Milyen esetekben lehet szükségünk energetikai tanúsítványra?

Energetikai tanúsítványra elsősorban ingatlan adásvételhez van szükség, de szükséges lehet még ingatlan bérbeadáshoz, energetikai pályázathoz, vagy új építésű ingatlan hatósági bizonyítványához is.

Milyen esetekben nem szükséges energetikai tanúsítvány?

Ezt a jogszabály határozza meg, de az esetek többségében lakóingatlan esetén mindig kötelező. Nézzünk néhány kivételt, amikor nem szükséges:

külön álló épület (családi ház) esetén 50 m2 alatti alapterületű ingatlanra

nyaralóra vagy hétvégi házra

ha a vásárlónak már van tulajdonrésze az ingatlanban

Milyen költsége van az energetikai tanúsítványnak Budapesten?

Az energetikai tanúsítvány költsége Budapesten függ az ingatlantól is, hisen külön ár kategóriába tartoznak a lakások és a családi házak is. Valamint függ a szolgáltató díjszabásától is, mert nem államilag meghatározott fix áras szolgáltatás. A szolgáltatók között pedig nagy áringadozás figyelhető meg. Az árak társasházi lakás esetén 10-20.000 Ft és családi ház esetén pedig 20-30.000 Ft között mozognak.

Ki fizeti az energetikai tanúsítványt?

Az energetikai tanúsítvány elkészíttetésének költsége az ingatlan tulajdonosát terheli, tehát ingatlan eladása esetén az eladó költsége.

Van lejárati ideje az energetikai tanúsítványnak?

Az energetikai tanúsítványt nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, mert a jogszabály szerint 10 évig érvényes, így azt érdemes még a folyamat elején elkészíttetni. Valamint vásárlás esetén érdemes megtartani az energetikai tanúsítványt, hisz egy esetleges évekkel későbbi eladás esetén is fel lehet használni a hosszú érvényességi ideje miatt.

Mi a folyamat, hogyan készül az energetikai tanúsítvány Budapesten?

Az energetikai tanúsítvány készítésének lépései:

Árajánlatkérés Időpont egyeztetés a helyszíni felméréshez Helyszíni felmérés a megbeszélt időpontban Tanúsító szakember az irodájában elvégzi a szükséges számításokat A tanúsító szakember hitelesíti az energetikai tanúsítványt Az energetikai tanúsítvány átvétele

Mi az a HET szám és mit kell róla tudni?

A HET szám minden energetikai tanúsítványon egyedi, tehát ez az energetikai tanúsítvány kódszáma. A HET szó egyébként egy rövidítés, melynek jelentése a Hiteles Energetikai Tanúsítvány. A HET szó után pedig egy 8 számjegyű egyedi sorszám következik, például HET-12345678. Ezt a HET számot kéri az ügyvéd adásvétel esetén, mert az adásvételi szerződésbe bele kell írnia. Érdemes még azt is tudni, hogy a HET szám előre nem adható meg, mert az a hitelesítés során keletkezik és központilag adják meg.

Honnan tudom, hogy hiteles energetikai tanúsítványt kaptam?

A hiteles energetikai tanúsítványok megtalálhatóak az Országos Építésügyi Nyilvántartásba és néhány adat nyilvános is, ami mindenki számára elérhető:

HET szám

Település neve

Ingatlan pontos címe

Helyrajzi szám

Energetikai besorolás

Feltöltés dátuma

Milyen energetikai kategóriák vannak?

Az energetikai kategóriákból összesen 12 van, a legjobb az „AA++” minősítés, és a legrosszabb pedig a „JJ” minősítés.

A kategóriák a következők:

AA++ minimális energiaigényű

AA+ kiemelkedően nagy energiahatékonyságú

AA közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb

BB közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő

CC korszerű

DD korszerűt megközelítő

EE átlagosnál jobb

FF átlagos

GG átlagost megközelítő

HH gyenge

II rossz

JJ kiemelkedően rossz

Ki készíthet energetikai tanúsítványt Budapesten?

A Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében találhatóak meg azok a szakemberek, akiknek jogosultsága van energetikai tanúsítvány készítésére. A névjegyzék nyilvános, így ott akár a szolgáltató szakembere is leellenőrizhető.

Mit kell tudni a 2022. július 1-től szigorodó energetikai követelményekről?

2022. július 1-től szigorodnak az energetikai követelmények Magyarországon. A szigorítás az új építésű ingatlanokat érinti csak, mivel a használatba vételi engedélyezés során már meg kell felelni az új követelményeknek. A rétegrendek követelményei nem változnak, viszont az eddigi „CC” energetikai besorolás helyett már a „BB” energetikai besorolás lesz a kötelező. A besorolás javulásához pedig már megújuló energiaforrás felhasználására lesz szükség. Ilyen megújuló energiaforrás lehet például a napelem, vagy a hőszivattyú is.

Így tovább csökkenthető a károsanyag kibocsátás Magyarországon.

(PR cikk)