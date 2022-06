A BMH Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatójaként az alaptevékenysége ellátása mellett a természeti környezet védelmét is kiemelt fontosságú célként kezeli. Elköteleződésében pedig partnerekre is talált a megye két meghatározó szereplőjének személyében. Ennek kapcsán beszélgettünk a BMH Nonprofit Kft., a Miskolci Egyetem és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat képviselőivel.

Mi hozta létre az együttműködést?

Csehovitsné Nagy Zsuzsanna: A BMH Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodásban végzett tevékenysége során elhivatott a környezettudatos gondolkodásmód erősítése mellett ezért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás főként a megyében élők hulladékgazdálkodáshoz való viszonyulásának pozitív irányba történő formálására irányul, míg a Miskolci Egyetemmel kötött megállapodás a szemléletformáláson túl a technológia fejlesztésére és egy magasabb szintű együttműködésre épül.

Prof. Dr. Horváth Zita: A Miskolci Egyetem elkötelezett a környezetvédelem iránt, ezért célunk, hogy bekapcsolódjunk a lakossági szemléletformálásba a kampány keretén belül. További cél, a már meglévő szakmai együttműködés fokozása a hulladékfeldolgozási technológiák fejlesztése területén a modern kori kihívások tükrében, úgymint a körforgásos gazdálkodás, hulladék hasznosítás, megújuló energiák, fenntartható fejlődés, klímaváltozás, amely területen a Miskolci Egyetem egyedülálló komplex tudással, jól felszerelt laboratóriumokkal és nemzetközileg elismert oktatókkal-kutatókkal, kompetencia központtal rendelkezik.

Mik a közös tervek?

Csehovitsné Nagy Zsuzsanna: A Megyei Önkormányzattal jelenleg is közösen dolgozunk a Ne dobd el! kampány részletein. Ebben a kommunikációs kampányban fogunk beszélni például a hulladék kártékony hatásairól, ha azok rossz helyre kerülnek. A Miskolci Egyetemmel pedig az innovációk megosztásán túl szorosan együtt kívánunk dolgozni a lehetséges fejlesztési megoldásokon, valamint a hallgatók gyakorlati képzésében, akik üzemlátogatás közben bővíthetik ismereteiket. Így kapcsoljuk össze az oktatásban résztvevő hallgatókat a szakmai munkát végző kollégákkal. Bízunk benne, hogy a hallgatók közül néhányat hamarosan kollégáink között üdvözölhetünk.

Mire számíthatnak a megyében élők?

Csehovitsné Nagy Zsuzsanna: Az együttműködés keretében elindítjuk cikksorozatunkat, ami nem csak a környezettudatos életmódra hívja majd fel a figyelmet, hanem a Miskolci Egyetem közreműködésével tudományos ismereteket és innovációkat mutatunk be.

Bánné dr. Gál Boglárka: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kiemelt kérdésként kezeli a környezetvédelmet, ezért is vállalt koordináló szerepet ebben a kampányban. Ismerjük a megyét, a megyei szervezeteket, és térségünk környezetvédelmi problémáit. Így a szolgáltatóval, valamint a Miskolci Egyetemmel, a „tudással” kiegészülve sokat tudunk tenni a kampány sikerességéért. Fő célunk egy népességét megtartó, és az itt élők mellett mások számára is vonzó megye. Célunk eléréshez nagyon fontos a rendezett környezet, a tisztaság. Még ma is létezik a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom, amely kicsiben mutatta meg azt, milyen ereje van, ha a társadalom legkisebb egysége összefog. A most induló kampánnyal ugyanilyen hatást szeretnénk elérni, csak nagyobb egységben gondolkodtunk, és a megye lakosságát igyekszünk megszólítani, rávenni őket például a helyes hulladékgyűjtésre és kezelésre, újrahasznosításra. Ezzel együtt uniós fejlesztési forrásokon keresztül is szeretnénk segíteni a kampányt. Ennek példaértékű előzménye például az Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében projektünk iskolákban tartott klímavédelmi roadshow-ja. E mellett önkormányzatunk megyénkre vonatkozó Környezetvédelmi Programja és Klímastratégiája is komoly hangsúlyt fektet a szemléletformálási akciókra.

Prof. Dr. Horváth Zita Az egész Európai Unióban stratégiai terület a környezetvédelem, a felsőoktatási intézmény pedig nemcsak műszaki, hanem egyéb (jogi, gazdasági) szempontok alapján is foglalkozik e területtel. Az Egyetem az oktatási palettájának és kutatási profiljának folyamatos fejlesztésével felkészült a 2050-ig végrehajtandó zöld technológiai áttérésre, ehhez azonban jól felkészült szakemberekre van szükség, amelyhez a magas színvonalú képzéseink, a meghatározó ipari szereplőkkel, mint a BMH Nonprofit Kft., folytatott kutatási együttműködésünk megfelelő alapot biztosítanak. Hallgatóink számára képzési és kutatási lehetőséget biztosítunk szaktudásuk elmélyítése érdekében, akik később a hazai ipar meghatározói szereplői lehetnek. A Miskolci Egyetemen megtalálhatók e képzések, kiemelkedő ezek közül a Műszaki Földtudományi Karon a környezetmérnök képzés. Várjuk azon fiatalokat, akik a Miskolci Egyetemen szeretnének tanulni és elsajátítani a környezetvédelemmel kapcsolatos tudásismeretet.