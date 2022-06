Mi a fényvisszaverő kabát titka?

A kabát alapanyaga visszatükröző tulajdonsággal rendelkezik: az elnyelt fénynél nagyobb hullámhosszú fénysugarat bocsát ki. Ez az anyag lehet narancs, sárga vagy zöld színű – ez a magyarázata a különféle láthatósági öltözékek feltűnő színeinek.

Ezek a színek azonban szerencsére természetes közegben nem találhatók meg: az építkezésen, útépítéseknél, erdőben, favágásnál életmentő lehet ezek közül a színek közül bármelyik. A Netpolc jól láthatósági ruhái közül bátran válogathat!

Mire jók a reflexcsíkok?

A reflexcsíkok anyagában apró kristályok vannak, amik fényvisszaverő tulajdonsággal rendelkeznek. A fényt, mintegy reflektorként verik vissza. A csíkoknak is van jelentősége: egyes munkaterületeken az előírás azt is meghatározza, hogy mekkora területet kell elfoglalniuk a ruházaton.

A csíkok elhelyezkedése általában vízszintes, de a Netpolc webshopban függőleges elhelyezkedésű csíkokkal is kaphatók termékek.

Láthatóság minden körülmények között

A fényvisszaverő kabát és bármilyen más öltözék nemcsak a veszélyes helyeken dolgozók kiváltsága. Mint már említettük, a közlekedésben is kötelezővé tette a törvényhozó meghatározott esetekben.

Az autóban annyi mellényt kell magunkkal vinni, ahányan utaznak velünk, sőt, a gyermekeknek is. A kerékpáron, motoron szintén hordani szükséges, bár a hagyományos mellények nem követik sem a kerékpáros, sem a motoros trendeket.

Szerencsére ma már a munkaruházatok és védőfelszerelések gyártói erre is gondolnak. Napjainkban egyre több olyan terméket dobnak piacra, ami funkciója mellett kényelmes és divatos is egyszerre, és még az időjárás szeszélyeitől is óvja viselőjét.

A jó minőségű láthatósági kabát komfortos viselet, hiszen esetenként egész napokat tölt benne a dolgozó. Alapjellemzője az állítható és levehető kapucni, a csuklónál szabályozható ujjrész, a kétutas cipzár.

Számtalan többfunkciós zsebe van, amelyek lehetővé teszik a kalapács, a kés, a telefon vagy egyéb szerszámok kézreeső elhelyezését. Anyaga szélálló, vízlepergető és lélegző, hogy egy hirtelen jött szélvihar vagy zivatar se okozzon gondot.

A munkavédelmi termékek kis- és nagykereskedelmével foglalkozó Netpolc webáruházában a hagyományos kabátok és öltözékek mellett a legdivatosabbak is megtalálhatóak. Akár láthatósági bomber vagy pilóta kabátot is vásárolhatunk, természetesen CE minősítéssel.

Nem csoda, ha ezeket a fényvisszaverő kabátokat munka után is szívesen hordják tulajdonosaik. Hiszen a biztonság és a kényelem esetükben kéz a kézben jár.

(PR cikk)