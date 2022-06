A Csiribiri Együttes koncertjével vette kezdetét az idei Családi forgatag. Az önkormányzat által szervezett rendezvény 3. alkalommal került megrendezésre.

„Hiánypótló rendezvényként 2018-ban fogalmazódott meg az ötlet, melyet 2019. június 8-án, barátokkal közösen valósítottunk meg elsőként. Szerettem volna egy olyan programot, ahol a rég nem látott ismerősök, barátok találkozhatnak és nyugodtan beszélgethetnek, míg a gyermekeik biztonságban játszanak. Akkor a helyszín a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola udvara volt. Polgármesterként is célom volt, hogy ez a rendezvény beépüljön a város rendezvényeinek sorába, így amint a szabályok is engedték, 2021. augusztusban ismét megrendezésre került. Számunkra és a közösség számára is fontos, mert itt találkozhatnak a családok és kapcsolatokat tudnak építeni. A nagy érdeklődésnek köszönhetően kinőttük az eredeti helyszínt, így került át a forgatag a sportpálya területére, ahol ma is tartjuk.” – a már hagyományosnak számító rendezvényen így köszöntötte a vendégeket Szarka Tamás polgármester.

Ebben az évben is több százan regisztráltak a programokra, melyek az eddigiekhez hasonlóan ingyenesek voltak.

A koncertet követően a Bükk Közterület Támogató Alosztály bemutatója során lehetőség nyílt felszerelésük és fegyvereik megtekintésére, kipróbálására. A bátrabbak gépkarabéllyal is lőhettek, természetesen csak vaktöltény használatával. A családok különböző programokon vehettek részt az arcfestéstől a kézműves foglalkozásig, de volt habparty, Pötyi bohóc lufiból hajtogatott ajándékokkal kedveskedett a gyerekeknek, a szelfisarokban pedig közös képek készültek, amiket mindenki hazavihetett emlékül. Az önkormányzat vendéglátással is készült, amelyet a központi konyha dolgozói készítettek.

A kísérőprogramok mellet a gyerekek különböző versenyeken is kipróbálhatták magukat, így senki nem távozott üres kézzel a 3. felsőzsolcai Családi forgatagról.

