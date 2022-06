– Régóta terveztük, hogy a Miskolci Road Cycling Club egyesületi tagoknak szervezünk egy edzőtábort – idézte fel Nyirkó Attila, az MRCC elnöke. – Az idei év végre megengedte ezt anyagiakban, köszönet az egyesületet támogató szponzoroknak. Így született meg az a döntés, hogy május 14-től 22-ig Európa kerékpáros fellegvárába, Olaszországba menjünk edzőtáborozni. A főhadiszállást Bibionéba tettük, innen indultunk mindennap kerékpározni – mondta el az elnök.

Erősödött a barátság is

Napi 100 kilométer

– Húszan mentünk Olaszországba, ebből 10 fő az aktív versenyző, és 6 fő rendelkezik igazolt licenccel. Négyen az elit kategóriából, egy fő U15-ös, a többiek az idősebb korosztályt képviselték. Azért, hogy ne vesszen kárba egy nap sem, éjjel indultunk, így a megérkezés napján a szállás elfoglalása után már tudtunk is tekerni, még ha ez egy átmozgató tekerés volt is a hosszú út után. Átlagban a napi 100 kilométer volt meghatározva, így a tábor végére össze is jött 870 kilométer 6500 méter szinttel– összegezte Attila.

Nyirkó Attila

– Volt benne sík és igen komoly emelkedők is, de legfőképpen a dolomitokban terveztük az edzések nagy részét letekerni. Nagy kihívás volt megmászni a legendás Monte Zoncolant – másnéven a Pokol Kapuját –, aminek a magassága 1750 méter volt, 14 kilométer alatt lehet feljutni a tetejére átlag 10,1 százalékos emelkedőt leküzdve, felfele van 6-tól 23 százalékig emelkedés, nemhiába mondják azok, akik megmászták, hogy tekertem a Pokolban. Igazából ezt csak az érzi át, aki egyszer már végig megmászta ezt a hihetetlen hegyet. Van egy olasz mondás, ami így szól: „Kemény, mint a Zoncolan” – idézte fel a sportember.

– Azt meg kell jegyezni, hogy a tíz főből csak hármunknak sikerült megállás nélkül feltekerni a tetejére. De megérte, nem éreztünk ilyen érzést, mint a túra befejeztével, a csúcson még hó is volt. A táborban készültünk mindenre, még szervizkocsi is kísért bennünket minden edzésen. Igazi csapatépítő kirándulás volt. Nagyon jól összekovácsolódtunk a kilenc nap alatt. A hazajövetel után kamatoztattuk is a kint megszerzett erőnlétet és a hegyről lefele való ereszkedés technikáját. Az elit kategória versenyzői versenyre is elmentek, amin sikerült dobogós helyezést is elérni. Nagyon bízom benne, hogy ezt a hihetetlenül jól sikerült felkészülést meg tudjuk ismételni, ha nem is az idén, de jövőre biztos – fogalmazta meg Nyirkó Attila.

Csúcshódítás

– Az MRCC-tagok nagyobb része lelkes amatőr kerékpáros, ebből adódóan a család többi tagja is kiveszi a részét az egyesület működéséből. Ezért gondolta úgy az egyesület vezetősége, hogy ez egy nagyon jó alkalom az igazi csapatépítésre. Nemcsak a csapattagok, hanem a családtagok megismerése is hasznos, ami az egységépítéshez is fontos. Az olaszországi edzőtáborba a szállás apartmanokban volt foglalva. Az edzések végeztével a családok többi tagja gondoskodott a felhasznált kalória pótlásáról, majd esténként szerveztünk közös programokat, helyben, illetve más városban is, ami lehetőséget adott a még személyesebb ismeretségre – tette hozzá az elnök.

