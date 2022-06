Bing nyuszi a párnán

Az Eking lakástextil kínálatában megtalálsz mindent, amire gyermekednek szüksége van, Bing nyuszis párnát is. A gyerekszobában puha párnából sosem elég, kényelmesen be lehet kuckózni velük, lehet párnacsatázni a kis barátokkal, és nem utolsósorban a pihentető alvás sem képzelhető el nélküle. Természetesen a párnáról sem hiányozhat Bing nyuszi. Amellett, hogy nagyon jól mutat a gyerekszobában, a kicsit is könnyebb rávenni, hogy hajtsa a buksiját a párnára este vagy az ebéd utáni alvás során. Meglátod, nem kell könyörögni többet a gyermekednek, hogy feküdjön le aludni, ha az ágyban a kedvenc mesehőse várja.

A párna anyaga antiallergén, bőrbarát és prémiumminőségű, nyugodt, pihentető alvást biztosít a gyermeknek. A 40x40 cm méretű párnához többféle, színes huzatot is választhatsz, nemcsak Bing, de Sula, Coco vagy épp Charlie is díszítheti a párnát. Mindenképp érdemes több huzatot venni, sőt az óvodába is vihetitek, akkor biztos szívesebben alszik majd ebéd után, ha a kedvence mosolyog a párnáján.

Bing nyuszi mindenhol

Amikor a gyerekek ragaszkodnak egy mesehőshöz, rajzfilmkarakterhez, akkor szeretik, ha mindenen viszont látják a kedvencüket. Ez szerencsére már nem jelenthet problémát, mert a gyermek textíliák szinte minden aktuális kedvenccel kaphatók. Bing nyuszi és kis barátai is sztárok a gyerekek körében, ezért nemcsak a gyerekszobában, de a fürdőszobában, konyhában, előszobában is találkozhat vele a gyermek. Bing nyuszi a törölközőn, a hátizsákon, az ágyneműn, a gyermek étkészleten is megjelenik.

Bing nyuszi a gyerekek kedvence

Nem véletlenül szeretik a gyerekek a kedves brit mesét. Az óvodás korosztálynak szóló sorozat mindig olyan témákat mutat be, amivel tudnak a gyerekek azonosulni, mert ők is találkoznak velük a hétköznapok során. Az egyes részek viszonylag rövidek, csupán 7 percesek, ezért végig le tudja kötni a gyerekek figyelmét.

A főhős, Bing nyuszi 3 év körüli, kíváncsi kis fekete nyuszi. A hétköznapi történések felhasználásával mutatják be a különböző helyzetkezeléseket, problémamegoldásokat. A gyerekek könnyen bele tudják magukat élni a különböző szituációkba. Például mikor Bing megijed a hangos tűzijátéktól, akkor Flop, a gondozója hangtompítót szerez a fülére, hogy ne féljen. A mese szereplői játszva tanulnak a különböző szituációkból, ezáltal a gyerekek is.

Igazán tanulságos sorozat, gyönyörűen animálva, és ami a gyerek számára a legfontosabb, hogy az ő szemükön keresztül láttatja a dolgokat, és minden problémára megoldást kínál a mese végén.

(PR cikk)