A tárolók nagyon gyakori kiegészítői a rendszerezők, melyekkel jobban el tudjuk szortírozni, mit hova tegyünk, és hatékonyabb lesz általuk a helykihasználás, könnyebb rendet is tartani.

Gardróbszekrények számtalan változatban

A legcélravezetőbb, amennyiben sok a holmink, hogy beszerzünk egy gardróbszekrényt. A Gemini-Duo webáruház gardróbszekrény kínálata több különböző típusból is enged válogatni. Vannak kisebb darabok, de nagyobb szekrények, sőt sarokszekrény is megtalálható itt.

A szekrények között megkülönböztetünk akasztós és polcos, fiókos változatokat, de természetesen a legpraktikusabb a vegyes, ahol tudunk tárolni lógatva blúzokat, kosztümöket, öltönyeket, kabátokat is, és a polcokra bármit fektethetünk. A gazdaságos helykihasználást segítik a rendszerezők.

A webáruházban található LED-es világítással ellátott gardróbszekrény, amely megkönnyíti a keresgélést a sötétben, ha éppen nem tudjuk a közelben felkapcsolni a villanyt, vagy mert nem akarjuk, ha például valaki alszik a közelben.

Ha pedig mindig meg szeretnénk nézni magunkat, milyen az adott öltözékünk, vásárolhatunk tükörrel felszerelt gardróbszekrényt.

Hasznos tárolók mindenhol a lakásban

Ezek a tárolószekrények bárhova elhelyezhetők. Napjainkra a leggyakoribb a hálószobai gardróbszekrény, amely több elemből is állhat, és akár az előbb említett tükörrel is felszerelhető, bár sokan nem javasolják a hálószobákban a tükrök használatát.

Nagyobb lakások, házak már tartalmazhatnak külön gardróbszobát is, melyeknek pont az a célja, hogy a rengeteg ruhát, cipőt el tudjuk pakolni egy külön erre a célra elkülönített helyiségben, az ide beépített vagy behozott gardróbszekrényekben. Helyet szoktak itt kapni egyéb ritkán használatos holmik is, pl. sportszerek, ágyneműk, takarók, stb.

Tárolószekrény nagyon jól jön irodákban, otthonunkban pedig dolgozószobákban. Ilyenkor a munkahelyi vagy otthoni, családtagokkal kapcsolatos hivatalos dokumentumokat, személyes jellegű anyagokat is tárolhatjuk itt.

Régen nagy divat volt előszobákat már a lakáskulcs átadása előtt beépített szekrényekkel felszerelni az előszobában is. Ilyenkor ezek töltötték be a raktár szerepét, ide került minden, ritkábban használatos tárgy, kacat.

A tölgy sarokszekrény

Sokan szeretik már szobákban is a fehér színt, de szerencsére kaphatók még pl. tölgy kivitelben is bútorok. A gardróbszekrények egyik különleges változata a sarokszekrény. Sokan nem is gondolják, de ez egy rendkívül praktikus darab, hiszen a sarok az a hely, amely általában kihasználatlan marad, bármelyik helyiségről legyen is szó.

Egy szobai sarokszekrénnyel sok helyet tudunk megspórolni, ezáltal máshol felszabadítani. Ezért nagyon praktikus akár még gyerekszobában is az elhelyezésük.

