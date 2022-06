Az első új lakásban töltött éjszakát rengeteg feladat előzi meg a lakáskereséstől kezdve az ingóságok elcsomagolásán át. Nem is beszélve a rejtett anyagi költségekről, amelyek kellemetlen meglepetésként érhetnek, ha nem vagyunk elég tapasztaltak. Néhány szolgáltatáson azonban nem érdemes spórolni, ha minél gyorsabban és könnyebben szeretnéd megúszni a költözést!

3 dolog, amin nem éri meg spórolni, ha új lakásba költözöl

Az ingóságok megfelelő elcsomagolása

Ha egy barát vagy ismerős kiejti száján azt a bizonyos „költözés” szót, szinte habozás nélkül megértően bólogatunk, ha lemondja a közös terveket. Egy költözés ugyanis rendkívül komoly logisztikát, lelki és fizikai erőt is igényel– ráadásul jellemzően hetekig, sőt, hónapokig is eltarthat. A költözés maga nem az összecsomagolt dobozok pakolásától kezdődik, hanem hosszas keresgélés, szerződéskötés, adminisztráció is megelőzi azt.

Mire eljutunk a csomagoláshoz, már valószínűleg végtelenül kimerültek vagyunk, pedig még csak akkor következik a java és sajnos muszáj körültekintőnek lennünk. Ami a csomagolást illeti tehát, érdemes minőségi dobozokat, csomagolóanyagokat, a törékeny dolgokhoz pedig kitöltőanyagokat beszerezni. Így nagyobb az esélye, hogy minden holmi épségben érkezzen meg az új otthonba. Érdemes minden dobozt tematikusan pakolni és felcímkézni aszerint, hogy mi található benne. Így könnyebb lesz a kipakolás, és akár helyiségek szerint is csoportosíthatjuk őket az egyszerűség kedvéért!

Költöztetők hívása

Akármilyen széles baráti társasággal is rendelkezünk, a dobozok, bútorok új lakásba való szállításához profi segítséget érdemes igénybe venni. A kis személyautóknak ugyanis nem tesz jót, ha túlpakolják őket, emellett veszélyes lehet az utakon való vezetés is, ha a sofőr nem lát jól ki az ablakon és a visszapillantó tükrökön. Egy profi költöztető cég hatalmas terheket tud levenni a vállunkról - akár szó szerint is. Így nem kell fájós, meghúzott hátról panaszkodni napokig a költözés után, és egy nagy teherautóba minden kényelmesen elfér.

Futárszolgálat segítsége a nagyobb bútorok esetében

Ha olyan bútorokkal, egyéb tárgyakat rendelkezünk, amelyek szállítása valamiért nem megoldható hagyományos költöztető céggel, vagy különleges figyelmet igényel, futárszolgálathoz érdemes fordulni. Akkor is jó megoldás a futárszolgálat, ha nincs olyan sok holmink és a nagy részét mi magunk juttatjuk el A-ból B-be, így csak egy-egy nagyobb ingóságunkat kell mással elszállíttatnunk.

Ilyen esetekben akárcsak egy csomagküldésnél, a futárszolgálat munkatársai megjelennek otthonunknál, és elszállítják a szükséges holmikat. Ez abban az esetben is nagyon jól jöhet, ha bizonyos ingóságokat, bútorokat nem szeretnénk megtartani, és új tulajdonosához kell eljuttatnunk valamilyen módon. Így nem kell megszervezni a szállítást, mely rengeteg időt és energiát vehet igénybe.

Mire figyeljünk még?

Egy költözés esetében fontos egy előre meghatározott ütemterv szerint haladni annak érdekében, hogy elkerüljük a kapkodást és a túlvállalást. Egy éjszaka alatt ugyanis kevés az esélye, hogy az egész lakást össze tudunk pakolni, ezért érdemes a kijelölt dátum előtt néhány héttel elkezdeni fokozatosan csomagolni.

Érdemes azokkal a tárgyakkal kezdeni, amelyeket ritkán használunk, például nyári költözésnél a téli ruhákat, és fordítva. A konyhai eszközöknél érdemes csak néhány darabot elöl hagyni, amely feltétlenül szükséges a mindennapi étkezéshez és főzéshez, a többit pedig már pakolhatjuk is el. Javasolt az elsősegély dobozt a közelünkben tartani, hiszen előfordulhatnak balesetek, ezért jó, ha az nem a legalsó doboz mélyén pihen. Hagyjunk elöl néhány gyógyszert is a biztonság kedvéért, ha netán szükség lenne rá.

Készüljünk fel előre!

Az alapos előkészület nemcsak a saját nyugalmunk, de pénztárcánk vastagsága érdekében is elengedhetetlen. Ha ugyanis utolsó pillanatban szervezünk meg mindent, könnyen magas felárakkal találhatjuk magunkat szembe. Az utolsó pillanatos szolgáltatások, rendelések gyakran vagy nagyon drágán, vagy egyáltalán nem elérhetőek, mely kitolhatja a költözés időtartamát.

Éppen ezért ahogy meg van a költözés dátuma, azonnal érdemes gondoskodni a fuvarok megrendeléséről, a csomagolóanyagok beszerzéséről, hogy elkerüljük a kapkodást. Emellett megúszhatjuk a sürgősségi felárak magas költségét is, és több pénzünk maradhat az új otthon csinosítgatására!

