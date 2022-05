Felsőzsolca Város Önkormányzata ismét csatlakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szervezésében.

Az Árvízi emlékparkban meghirdetett találkozási ponton ez alkalommal is várták az önkénteseket, akik számára fontos a környezet védelme. Volt, aki egyedül érkezett és voltak családok, baráti társaságok is. A lakosság mellett az önkormányzati intézmények dolgozói és az oktatási intézmények is részt vettek a „nagytakarításban”.

Magyarország legnagyobb hulladékgyűjtő eseménye, rendkívül népszerű a lakosság körében hiszen mindannyian tiszta környezetet szeretnének és örömmel tesznek is ezért.

– A TeSzedd! nagy szerepet tölt be a szemléletformálásban, ami nem csak a felnőtt lakosságra gyakorol hatást, hanem az oktatási intézményekből résztvevő gyerekekre is, akiknek ezáltal a környezettudatos gondolkodás természetessé válik – mondta Szarka Tamás, Felsőzsolca város polgármestere, aki évről évre koordinálja a felsőzsolcai hulladékgyűjtési akciót.

Az akció keretében csak olyan szemét volt szedhető, ami nem veszélyezteti a testi épséget és az egészséget.

Ugyan a TeSzedd! keretében nem szabad összeszedni építési-bontási törmeléket, elektromos és elektronikai berendezéseket, az önkormányzat a helyben szokásos módon ezek biztonságos begyűjtését és leadását is megoldotta az akción kívül.